Ciudad Mansa sale de gira para presentar su nuevo disco “Mirar sobre los techos”

De acuerdo con el comunicado difundido por el grupo, “Mirar sobre los techos” propone una mirada sobre la relación entre las personas y los espacios urbanos, tomando a los techos, las calles y los horizontes como puntos de partida para reflexionar sobre la memoria, los afectos y el paso del tiempo.

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Antes de la publicación del disco, la banda adelantó los sencillos “Que me juzgue Dios”, “Ajenos”, “Enero” y “Pesadillas”, esta última con la participación de Mavi Zacarías, canciones que anticiparon el universo sonoro del nuevo material.

El álbum reúne trece composiciones de Ciudad Mansa y también cuenta con las colaboraciones de Willy Suchar y Edu Schmidt, de Argentina.

La gira de presentación comenzará este viernes 7 con un concierto en el local El Almacén (Av. Eugenio A. Garay, Bo. Boquerón), de Ciudad del Este, y continuará el 8 de agosto en Londrina, Brasil, donde Ciudad Mansa formará parte de la programación del Festival DemoSul 2026.

Posteriormente, el 28 de agosto, el grupo ofrecerá el concierto oficial de lanzamiento en Voüdevil (Mcal. Estigarribia 1017 casi EE.UU.), en Asunción, en una fecha que también coincidirá con la celebración de sus cinco años de trayectoria. La apertura estará a cargo de Sari Carri. Las entradas pueden adquirirse directamente con la banda, a G. 50.000, a través del teléfono (0982) 315-625.

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Ciudad Mansa está integrada por Seba Elizeche (voz y guitarra), Abril Casco (bajo y voz), Matías Cipolla (batería), Renato Cáceres (teclados y sintetizadores) y Diego Serafini (guitarra y voz).

El nuevo trabajo discográfico fue grabado en Supernova Estudios, con producción y mezcla de Diego Serafini. El mastering estuvo a cargo de Aldo Gilardi, en Hitmakers Mastering America (Perú), mientras que la producción ejecutiva fue realizada por Orkidea MGMT junto con la propia banda.