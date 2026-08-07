Música
07 de agosto de 2026 a la - 16:06

Diego “El Perro” Mieres presentará un proyecto de versiones del cancionero paraguayo en clave de reggae

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Diego “El Perro” Mieres con la banda que lo acompañará en el concierto de esta noche.Gentileza

El proyecto musical El Perro realizará este viernes 7 de agosto su debut oficial en el escenario de 4K Music, en Asunción, con un concierto centrado en la reinterpretación de canciones emblemáticas del repertorio paraguayo desde los lenguajes del reggae roots, el rocksteady y el ska.

Por ABC Color

De acuerdo con el comunicado, la propuesta busca revisitar obras que forman parte de la memoria colectiva del país mediante nuevos arreglos inspirados en ritmos de raíz jamaicana.

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El espectáculo plantea un recorrido por canciones que marcaron distintas etapas de la escena musical paraguaya, con versiones que procuran acercar ese repertorio a nuevas generaciones desde una estética diferente.

El concierto también reunirá a músicos que participaron originalmente en la interpretación y difusión de algunas de esas composiciones, ahora presentadas bajo una nueva lectura musical. El proyecto está integrado por Julio Troche y Edgar Aquino, ambos de Kchiporros; José Roa, fundador y guitarrista de Pipa para Tabaco; Rebeca Medina, tecladista y docente; y Juanda Navarro, baterista de Funk’chula.

Diego "El Perro" Mieres
Diego "El Perro" Mieres.

La dirección musical está a cargo de Diego “El Perro” Mieres, tecladista de Kchiporros y Wotton Candy, y quien ha pasado también por proyectos como Pipa para Tabaco, La de Roberto y Los Tempranos. Además es productor y músico de sesión.

Según el comunicado, la iniciativa reúne a intérpretes con trayectorias en distintos proyectos de la escena nacional para desarrollar una propuesta colectiva que, además de revisitar el cancionero paraguayo, aspira a construir un repertorio propio.

El debut de El Perro se realizará este viernes 7 de agosto en 4K Music (Teniente Héctor Vera 1456). Las puertas se abrirán a las 20:00, mientras que el concierto comenzará a las 23:00. Las entradas tienen un costo de G. 50.000.