Arcángel demostró el peso de su historia musical en Asunción

El entorno natural, marcado por la cercanía del río Paraguay y una logística que fluyó sin inconvenientes tras el cambio de sede, ofreció un marco imponente para el montaje técnico.

Visualmente, el espectáculo destacó por una gran pantalla gigante que dominaba todo el escenario. Detrás de esta estructura se ubicaba la banda en vivo del artista; una decisión de puesta en escena que, si bien priorizó el protagonismo de las visuales y tapó físicamente a los músicos, aportó la fuerza y la fidelidad sonora que solo los instrumentos reales pueden otorgar a este género.

El valor de la música atemporal

La noche arrancó con una alta dosis de energía y nostalgia gracias a clásicos de sus inicios como “Pa’ que la pases bien” y “Ganas de ti”. Tras estos primeros temas, Arcángel se tomó el primero de varios momentos de la noche para dialogar extensamente con la audiencia, una constante a lo largo de todo el show. El intérprete reflexionó sobre la industria actual, expresando su gratitud por cumplir dos décadas en los escenarios y enfatizando la importancia de crear “música atemporal y no descartable”.

Ese concepto de permanencia guio la primera mitad del concierto. El repertorio avanzó con “Aparentemente”, el histórico éxito de sus días junto a De La Ghetto. Antes de interpretar “Bonita”, su primer corte como solista, el cantante recordó con crudeza sus inicios: “Cuando comencé esta misión, era parte de un dúo. Muchos pensaban que iba a fracasar porque decían que hablaba de más por creído”, rememoró, reivindicando su vigente personalidad frontal.

El recorrido cronológico continuó con una seguidilla de éxitos que el público acompañó bailando y cantando, incluyendo “No sé si fue”, “Hace mucho tiempo” y “Regálame una noche”. Uno de los momentos musicalmente más destacados de este bloque fue la interpretación de “Ahora que no te tengo”, introducida por el propio artista como “la canción romántica más importante de la música urbana”. El tema incluyó un solo del guitarrista de la banda, aportando un matiz orgánico a la noche.

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De la evolución musical al fenómeno del trap

Tras una breve transición en video, el concierto dio paso a la faceta más actual y experimental del artista con el tema homónimo de su gira, “La 8va. Maravilla”, una pieza que introdujo matices e influencias cercanas al funk. A este corte le siguieron temas de fuerte impacto en la discografía urbana como “Mírame baby”, “Flow violento”, “Contigo quiero amores” y “Me prefieres a mí”.

Fiel a su estilo discursivo y sin filtros, antes de cantar “Como tiene que ser”, Arcángel dejó un mensaje sobre la madurez y las relaciones: “El hombre seguro de sí mismo no anda hablando tonterías de lo que ella tuvo antes. Yo soy un tipo seguro de mí mismo”.

La última etapa del espectáculo elevó los decibelios en el Puerto de Asunción. Bajo el concepto de “Welcome to the Remix”, el artista encadenó una serie de colaboraciones globales que marcaron la última década de la música tropical y urbana, tales como “Traversuras”, “Camuflaje”, “Diles”, “Danza kuduro”, “Qué sensación” y “Flow cabrón”.

El cierre definitivo estuvo reservado para el bloque de trap, el movimiento que el propio Arcángel ayudó a cimentar. El público respondió con euforia ante la potencia de “Tú no vive’ así”, “Me acostumbré”, “Gohan y Goku”, “La ocasión”, “Ahora dice”, “Sigues con él” y el éxito global “La jumpa”.

Sin contratiempos técnicos y con una energía constante, el paso de Arcángel por Paraguay dejó en claro que, más allá de los debates sobre los estilos y las líricas del género, su repertorio se ha instalado como un documento histórico para las generaciones de seguidores locales.