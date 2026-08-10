“El alma del violín”, concierto celebra hoy el centenario de Lorenzo Álvarez en el Teatro Municipal

En la fecha se conmemora el nacimiento de don Lorenzo Álvarez, una destacada figura de nuestra música que con el violín recorrió diversos escenarios y también dejó como legado varias composiciones.

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El artista fue conocido como “El violín romántico de Asunción” y nació en la localidad de San Cosme y Damián el 10 de agosto de 1926. Desde muy joven estudió violín y comenzó su trayectoria en la ciudad de Encarnación con la Orquesta de los Hermanos Molinas.

En la década de 1950 integró varias orquestas típicas como las de Leonardo Alarcón y Florentín Giménez, hasta que en 1956 creó la orquesta típica que lleva su nombre.

Desde el año 1957 hasta 1992 fue parte de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA). Falleció el 9 de julio de 2014 a los 87 años.

Este concierto homenaje es, a la vez, la 11ª edición de “El especial de Luis Álvarez”, la serie iniciada por su hijo y de la que también serán parte sus nietos Patricia Álvarez y Juanchi Álvarez.

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Según anticiparon, el repertorio del concierto que se iniciará a las 20:30 está seleccionado en base a la trayectoria del don Lorenzo Álvarez.

“El de las orquestas típicas como Perurimá, el de los conjuntos folklóricos, el de los ritmos internacionales”, anticiparon. Tampoco faltarán sus reconocidas composiciones como “Alma y violín”, “Silbido nocturno”, “Cielo azul” y “Dulce melodía”.

Entre sus obras también estará presente la “Marcha a la Albirroja”, que compuso en 1968 con Ángel Peralta Llano, y que acompaña hasta hoy cada presentación de la Selección Paraguaya de Fútbol.

En el legado de don Lorenzo Álvarez también están otras obras como “Madrecita mía”, los poemas sinfónicos “Marinero en alta mar”, “Malecón del puerto”, “Viaje al horizonte” y “Jasy Retã”, que le valió el Premio Nacional de Música en el año 2005.

Los artistas que serán parte del tributo a Lorenzo Álvarez

Además de Los Álvarez, el concierto contará con la presentación de los siguientes artistas nacionales:

Grupo Generación

Juan Cancio Barreto

Grupo Tekove

Fernando Garbarino

Gente en Camino

Dani Meza y Luis Duarte , de Tierra Adentro

Enrique Zayas (Paiko)

Las entradas están en venta a través de Tuti y ya solamente quedan disponibles tickets para el sector Plateas a G. 110.000.