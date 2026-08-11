La OCMA presentará un homenaje musical a la fundación de Asunción

La Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (OCMA) presentará este miércoles 12 de agosto, a las 20:00, su cuarto concierto de la Temporada Oficial, titulado “De los ecos de Europa a la madre de ciudades”.

Lea más: Folclore paraguayo en Europa: Paraguay Rekove inicia una nueva gira internacional

La propuesta tendrá lugar en el Teatro Municipal de Asunción “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi), con acceso libre y gratuito. La conducción estará a cargo del director invitado Juan Gerardo Ayala. El concierto contará además con la participación de Jorge Servián, en voz.

El programa fue concebido como un homenaje a la fundación de Asunción y reunirá obras de distintos períodos y procedencias. La apertura estará a cargo de la Sinfonía para cuerdas Nº 7 en re menor (1821), de Felix Mendelssohn, a la que seguirá el Concierto para flauta y orquesta, de Néstor Marconi, que tendrá su primera audición en Paraguay.

La segunda parte incluirá “Milonga del Ángel”, de Astor Piazzolla, además de obras vinculadas directamente con Asunción y la identidad musical paraguaya, como “Aquí está Asunción”, de Miguel Ángel Echeverría y J. Villalba A.; “Asunción”, de Federico Riera, en arreglo de Miguel Ángel Echeverría, y “Canto al Paraguay”, de E. Cardozo, A. de los Ríos y H. Altinier, también en arreglo de Echeverría.

Jorge de la Vega, solista invitado

Uno de los invitados especiales será el maestro Jorge de la Vega, primera flauta solista de la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires. Formado en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, se perfeccionó posteriormente en la Escuela Superior de Música de Múnich, Alemania, con una beca de la Fundación Teatro Colón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A lo largo de su trayectoria se presentó como solista junto a numerosas orquestas de Argentina y otros países de América, además de ofrecer conciertos en Europa y Estados Unidos. Su actividad también incluye grabaciones, proyectos de música de cámara y estrenos de obras contemporáneas. Desde 2010 se desempeña como profesor de Flauta y Música de Cámara de la Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Entre sus trabajos se encuentran colaboraciones con músicos como Carlos Franzetti y Néstor Marconi, así como proyectos vinculados a la divulgación musical y la formación. En 2019 recibió el Premio Konex de Platino por su trayectoria artística. En esta ocasión, llegará a Asunción para participar como solista en la primera audición paraguaya del concierto para flauta y orquesta de Marconi.