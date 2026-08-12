La OSIC presenta “En Viena”, un programa con obras de Beethoven y Schubert

Bajo la dirección del maestro Diego Sánchez Haase, director titular de la OSIC, el concierto “En Viena. El aria, el lied y la sinfonía” reunirá obras vocales y sinfónicas vinculadas a la tradición musical vienesa. Como solista participará la soprano paraguaya Jessica Bogado, quien desarrolla actualmente su carrera artística en Madrid, España.

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El programa comenzará con Ludwig van Beethoven y “Ah, perfido”, escena y aria Op. 65 para soprano y orquesta, escrita sobre un texto de Pietro Metastasio. La obra, compuesta cuando Beethoven tenía 26 años, plantea el monólogo de una mujer abandonada por su amante, en un recorrido que atraviesa la desesperación, el reclamo y la súplica.

“Ah, perfido” está además vinculada a un episodio relevante de la trayectoria de Beethoven: su presentación en Viena en 1808, durante el histórico concierto en el que también fueron interpretadas por primera vez su Quinta y Sexta Sinfonías, junto con otras obras.

Schubert y el universo del lied

La primera parte continuará con dos conocidos lieder de Franz Schubert, “Gretchen am Spinnrade” (Margarita en la rueca), D 118, y “Erlkönig” (El rey de los elfos), D 328, en las versiones orquestales realizadas por Franz Liszt.

“Gretchen am Spinnrade”, compuesto en 1814 sobre un texto de Goethe, lleva a la música los pensamientos de Margarita en torno a Fausto. “Erlkönig”, también inspirado en un texto de Goethe, presenta un particular desafío interpretativo, ya que un mismo cantante debe asumir las voces del narrador, el padre, el niño y el sobrenatural Rey de los Elfos.

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La segunda parte estará dedicada a la Sinfonía Nº 5 en si bemol mayor, D. 485, de Schubert, escrita en 1816, cuando el compositor tenía 19 años.

Jessica Bogado, solista invitada

La soprano paraguaya Jessica Bogado reside en Madrid y ha desarrollado una trayectoria que abarca repertorio antiguo y contemporáneo, ópera, zarzuela y canción española. Entre sus reconocimientos figura el Premio a la Mejor Intérprete de Canción Española del Concurso de Canto Ciudad de Logroño, además de su participación en el programa Crescendo del Teatro Real de Madrid.

En el ámbito lírico ha interpretado distintos roles, entre ellos el de la Marquesita en “El barberillo de Lavapiés”. También ha participado en proyectos sinfónicos y de música de cámara en escenarios españoles como el Teatro Real, el Auditorio Nacional y el Auditorio Reina Sofía.

Su vínculo artístico con la OSIC y con Diego Sánchez Haase incluye anteriores presentaciones, entre ellas la interpretación de los “Vier letzte Lieder” de Richard Strauss junto a la orquesta.