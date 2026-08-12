Música
12 de agosto de 2026 a la - 15:47

La OSIC presenta “En Viena”, un programa con obras de Beethoven y Schubert

Director de orquesta en chaleco blanco y chaqueta oscura, gesticulando con baqueta entre músicos tocando violines en un auditorio elegante.
El director Diego Sánchez Haase estará al frente de la OSIC este jueves.Gentileza

La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) presentará este jueves 13 de agosto su sexto concierto del Ciclo Oficial Internacional 2026, con un programa dedicado a Beethoven y Schubert. La función será a las 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi), con acceso libre y gratuito.

Por ABC Color

Bajo la dirección del maestro Diego Sánchez Haase, director titular de la OSIC, el concierto “En Viena. El aria, el lied y la sinfonía” reunirá obras vocales y sinfónicas vinculadas a la tradición musical vienesa. Como solista participará la soprano paraguaya Jessica Bogado, quien desarrolla actualmente su carrera artística en Madrid, España.

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El programa comenzará con Ludwig van Beethoven y “Ah, perfido”, escena y aria Op. 65 para soprano y orquesta, escrita sobre un texto de Pietro Metastasio. La obra, compuesta cuando Beethoven tenía 26 años, plantea el monólogo de una mujer abandonada por su amante, en un recorrido que atraviesa la desesperación, el reclamo y la súplica.

“Ah, perfido” está además vinculada a un episodio relevante de la trayectoria de Beethoven: su presentación en Viena en 1808, durante el histórico concierto en el que también fueron interpretadas por primera vez su Quinta y Sexta Sinfonías, junto con otras obras.

Músicos en trajes formales tocan violines, con una mujer sonriendo en primer plano en un ambiente teatral.
La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC) ofrecerá este jueves otro concierto de su temporada.

Schubert y el universo del lied

La primera parte continuará con dos conocidos lieder de Franz Schubert, “Gretchen am Spinnrade” (Margarita en la rueca), D 118, y “Erlkönig” (El rey de los elfos), D 328, en las versiones orquestales realizadas por Franz Liszt.

“Gretchen am Spinnrade”, compuesto en 1814 sobre un texto de Goethe, lleva a la música los pensamientos de Margarita en torno a Fausto. “Erlkönig”, también inspirado en un texto de Goethe, presenta un particular desafío interpretativo, ya que un mismo cantante debe asumir las voces del narrador, el padre, el niño y el sobrenatural Rey de los Elfos.

La segunda parte estará dedicada a la Sinfonía Nº 5 en si bemol mayor, D. 485, de Schubert, escrita en 1816, cuando el compositor tenía 19 años.

Dos fagotistas con gafas y cabello recogido, en el escenario, vestidos de negro y concentrados en su ejecución.
Músicos de la La Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC).

Jessica Bogado, solista invitada

La soprano paraguaya Jessica Bogado reside en Madrid y ha desarrollado una trayectoria que abarca repertorio antiguo y contemporáneo, ópera, zarzuela y canción española. Entre sus reconocimientos figura el Premio a la Mejor Intérprete de Canción Española del Concurso de Canto Ciudad de Logroño, además de su participación en el programa Crescendo del Teatro Real de Madrid.

En el ámbito lírico ha interpretado distintos roles, entre ellos el de la Marquesita en “El barberillo de Lavapiés”. También ha participado en proyectos sinfónicos y de música de cámara en escenarios españoles como el Teatro Real, el Auditorio Nacional y el Auditorio Reina Sofía.

Su vínculo artístico con la OSIC y con Diego Sánchez Haase incluye anteriores presentaciones, entre ellas la interpretación de los “Vier letzte Lieder” de Richard Strauss junto a la orquesta.

Mujer con cabello largo y ondulado, gafas delgadas y blusa negra, sentada con expresión seria en un entorno oscuro.
La soprano paraguaya Jessica Bogado.