Concierto Nhandei Zha y Nod 206 en concierto que prometen será “no convencional”

Nhandei Zha y Nod 206 se presentarán en un reencuentro tras varios años en Voudevil, Asunción, ubicado en Mariscal Estigarribia casi Estados Unidos de la capital.

Las bandas son conocidas como dos de las fuerzas más potentes de la escena alternativa local.

El evento está marcado para mañana y aseguran desde la organización que ofrecerán un concierto especial que promete ser inolvidable.

“La noche estará cargada de emociones y potencia. Ambas agrupaciones han preparado un repertorio único donde repasarán los temas más emblemáticos de sus respectivas discografías. Además, la velada no será un concierto convencional: los fanáticos podrán disfrutar de colaboraciones inéditas entre las bandas en pleno escenario e invitados especiales que se sumarán para hacer de esta una cita histórica para el rock nacional”, señalan en la gacetilla facilitada a los medios de comunicación.

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¿Quiénes son Nhandei Zha y Nod 206?

Nhandei Zha es una de las bandas de la escena paraguaya que cuenta con una sólida trayectoria en el circuito de rock y metal alternativo paraguayo.

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La misma se consolidó gracias a su sonido potente, letras viscerales y una energía arrolladora en vivo, compartiendo escenario con bandas de la talla de Korn, y Limp Bizkit.

Los integrantes son Guillermo González, Daniel Mora, César Andrada, Pablo O’Connor y Edgar Valiente.

Por su parte, Nod 206 son referentes indiscutibles del sonido alternativo en el país que se destaca por la agresividad y precisión de sus riffs, combinados con melodías.

Cuenta con una vasta trayectoria, además de haber teloneado a Deftones en el último Asuncionico. Presentaron recientemente su último material “Voces”.

La banda está formada por José Bazán, Juan Colmán, André Pilñeiro, Paulo Lezcano y Alejando Cantero.

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Venta de entradas

Desde la organización indican que la cita arranca puntualmente a las 22:00 y las entradas están disponibles a la venta a través de la línea de WhatsApp +595 994 713251.

Las entradas son limitadas, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación para no quedarse fuera de este reencuentro que promete quedar en el recuerdo de la escena musical.