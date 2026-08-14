Tributo a Gustavo Cerati propone una noche de música en el Club Mbiguá

La jornada se realizará este viernes 14 en el Club Mbiguá, donde la música comenzará a las 20:00 y el tributo a Gustavo Cerati tendrá lugar a partir de las 23:00. La propuesta invita a compartir una noche al aire libre junto al río, con el repertorio del artista argentino como eje de la programación.

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Cerati fue una de las figuras fundamentales del rock latinoamericano, primero como líder, cantante, guitarrista y principal compositor de Soda Stereo, banda que fundó junto a Zeta Bosio y Charly Alberti en 1982. A lo largo de los años, el grupo construyó una obra que atravesó distintas etapas sonoras, desde el pop-rock de sus primeros discos hasta una búsqueda más experimental y electrónica.

Su recorrido también se extendió a una prolífica carrera solista, con álbumes como “Amor amarillo”, “Bocanada”, “Siempre es hoy”, “Ahí vamos” y “Fuerza natural”. Canciones como “Crimen”, “Adiós”, “Lago en el cielo”, “Puente”, “De música ligera” o “Persiana americana” forman parte de un repertorio que continúa circulando entre distintas generaciones y que ha dado lugar a numerosos homenajes y tributos en Latinoamérica.

La noche en el Club Mbiguá propone así reencontrarse con parte de ese repertorio en la voz y música de Lucas Montanaro. El acceso al predio contempla además el cruce en lancha para invitados, con un costo de G. 20.000.