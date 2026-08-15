Italia a través de sus canciones: dos jornadas culturales en Asunción

La programación se enmarca en un proyecto impulsado por los Comités de la Società Dante Alighieri de Asunción, Mar del Plata, Villa Carlos Paz, Salta y Río de Janeiro, con el comité de Mar del Plata como coordinador. La iniciativa busca promover la lengua y la cultura italianas a través de la música, además de propiciar espacios de diálogo intercultural.

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Formación para docentes de italiano

La primera actividad será el encuentro de formación “Con te partirò: L’uso delle canzoni per l’insegnamento della lingua, della cultura e della letteratura italiana”, previsto para el jueves 20 de agosto, de 16:00 a 20:00, en el Instituto Dante Alighieri, ubicado en Alberdi 787.

La capacitación estará a cargo del profesor Fabio Caon, de la Università Ca’ Foscari di Venezia, y está dirigida a docentes de italiano como segunda lengua y lengua extranjera. Durante cuatro horas se trabajará sobre las posibilidades de utilizar canciones en la enseñanza de la lengua, la cultura y la literatura italiana.

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa hasta el 17 de agosto mediante el formulario habilitado por la organización. Para consultas también está disponible el WhatsApp (0974) 812-022.

Un concierto con clásicos de la canción italiana

La programación continuará el viernes 21 de agosto, a las 19:30, con el concierto “Made in Italy: le canzoni italiane più famose nel mondo”, que tendrá lugar en el Salón Teatro del Hotel Excelsior (Chile esq. Manduvirá). El acceso será libre y gratuito, con reserva previa también al (0974) 812-022.

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La propuesta reunirá canciones italianas que alcanzaron popularidad internacional, entre ellas “Con te partirò”, “O’ Sole mio”, “Qualcosa più dell’ora – If Only”, “Un’estate italiana” y “Miserere”. El concierto también tendrá momentos de interacción con el público.

Entre los invitados internacionales estará el compositor italiano Francesco Sartori, autor de la melodía de “Con te partirò”, popularizada por Andrea Bocelli, además de otras composiciones como “Canto della Terra”, “If Only” y “Mille Lune Mille Onde”. También participará el teclista y cantante Angelo Lacitignola, quien ha trabajado junto a Sartori y Fabio Caon en conciertos didácticos en Italia y otros países.

La representación paraguaya estará a cargo de la soprano Mayra Torres y el tenor Mustafà Dujak, ambos vinculados a la formación y actividad artística en el ámbito del canto lírico.

Una propuesta que conecta a varias ciudades

Las actividades en Asunción forman parte de un circuito sudamericano que reúne a los Comités de la Società Dante Alighieri de distintas ciudades de la región. La iniciativa da continuidad a una experiencia desarrollada en Buenos Aires en 2024 y busca ampliar el intercambio mediante propuestas culturales y formativas.

“Con estas actividades buscamos que el público pueda encontrarse con Italia a través de sus canciones y, al mismo tiempo, descubrir el enorme potencial de la música como herramienta para la enseñanza y el diálogo entre culturas”, señaló Viviana Ruggero, presidenta de la Sociedad Dante Alighieri Paraguay.

Con esta doble programación, Asunción se suma a un recorrido que propone acercarse a la cultura italiana desde dos perspectivas: el aprendizaje de la lengua y la experiencia de la música en vivo, a partir de un repertorio que forma parte de la memoria musical de distintas generaciones.