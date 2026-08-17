Elías Coronel brilló junto a Tierra Adentro y prepara una gran sorpresa musical

El artista Coronel, oriundo de este municipio del departamento de Paraguarí, fue invitado por el grupo musical Tierra Adentro para compartir escenario durante un evento desarrollado el sábado último, en el marco del aniversario de una cooperativa en San Lorenzo.

La presentación se convirtió en uno de los momentos destacados de la celebración, donde la música paraguaya y el talento nacional fueron protagonistas.

El artista resaltó que la invitación representó un momento significativo en su trayectoria, porque tuvo la oportunidad de interpretar canciones del repertorio de la reconocida agrupación y reencontrarse con el público desde su faceta de cantante.

El encuentro tuvo además un valor especial para el músico, debido a que anteriormente había participado como instrumentista en el material discográfico “Ko’ág̃a”, de Tierra Adentro, colaborando en la canción “Qué pasó de vos”.

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Prepara nueva propuesta musical

Destacó que compartir escenario con Tierra Adentro fue un verdadero privilegio y una experiencia que va a recordar con cariño y dicha experiencia le motivó para continuar creciendo en su carrera musical.

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El músico adelantó, además, que se encuentra trabajando en una nueva propuesta musical que, según comentó, “les hará volar la cabeza”. Se trata de una canción de cumbia con un estilo juvenil, que realizará junto a un artista internacional.

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El artista considera que este nuevo proyecto constituye otro paso importante en su carrera y una oportunidad para seguir compartiendo su música con otros artistas, llegando a nuevos escenarios y públicos.