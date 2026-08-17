La artista argentina Saramalacara llegará por primera vez a Paraguay

Saramalacara, nombre artístico de la cantante, compositora y productora argentina Sara Azul Froján, se presentará el viernes 13 de noviembre en la cervecería Sacramento Brewing Co. El show formará parte del Ciclo Art Dept, con producción de Art Dept y G5pro, y recorrerá canciones de distintas etapas de su carrera, sobre todo del nuevo disco “Mataderos”.

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La presentación en Paraguay es parte de la agenda latinoamericana y española de Mataderos World Tour 2026, gira con la que la artista llegará a países como Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Paraguay y Uruguay, además de incluir presentaciones en México, España y una fecha en Buenos Aires todavía por anunciar.

Las entradas para el concierto serán limitadas, se venden por Ticketea y tienen un costo de G. 137.500 en su categoría general.

Mataderos, el disco que antecede a la gira

La gira se produce luego del lanzamiento de “Mataderos”, segundo álbum de larga duración de Saramalacara, publicado a través de Interscope Capitol Records. El disco fue grabado entre Buenos Aires y Los Ángeles y cuenta con la participación de productores como F1lthy, Lucian, Lukrative, Ojivolta, Dylan Brady, Casey MQ, Aaron Shadrow, Evilgiane y Eera.

“Mataderos” explora, de acuerdo con la información difundida sobre el lanzamiento, la relación entre el origen de la artista y su expansión hacia una escena musical internacional. El álbum profundiza en elementos vinculados al cloud rap y el rage contemporáneo, al tiempo que conecta la escena argentina con productores vinculados al trap, la electrónica y el pop experimental.

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Distintos medios especializados también han señalado aspectos del momento actual de la artista. Acero Magazine sostuvo que el nuevo álbum “ha dado un vuelco a su carrera”, mientras que Hypebeast destacó que Saramalacara desarrolla un sonido que se distancia de las formas tradicionales del urbano. Rolling Stone, por su parte, ha abordado las dualidades presentes en su obra, entre la vida offline y el universo de internet, así como entre sus orígenes en el barrio porteño de Mataderos y su actual proyección internacional.

Una trayectoria ligada al trap y la experimentación

La trayectoria de Saramalacara comenzó a ganar visibilidad en 2021 con el lanzamiento del single “Guchi Polo” y el EP “USB IDOL”. En 2022 publicó “eclips3″, un trabajo de seis canciones que amplió su propuesta musical y la llevó a presentarse en Argentina, México y España.

En 2024 llegó “Heráldica”, su primer álbum de larga duración, acompañado por una propuesta que incluyó un videojuego propio, un bautismo y una rave. El disco contó con colaboraciones como las de Hatsune Miku y Yung Beef y posteriormente tuvo una edición deluxe, “Heráldica+”, además del documental “Cuando más feliz era”.

Con “Mataderos”, publicado en 2026, la artista continuó desarrollando una propuesta que cruza trap, cloud rap, experimentación y elementos vinculados a la cultura de internet. El lanzamiento estuvo acompañado por distintas presentaciones, entre ellas su regreso a Lollapalooza Argentina y un concierto gratuito realizado en el skatepark de Mataderos, su barrio de origen, a beneficio de un comedor comunitario.

Ahora, esa etapa de su carrera llegará a Paraguay con una presentación el viernes 13 de noviembre en Sacramento Brewing Co., donde Saramalacara recorrerá parte del repertorio que construyó a lo largo de los últimos años.