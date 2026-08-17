Spider-Man supera 2.000 millones de dólares de recaudación en taquilla

Es el segundo filme de la historia que más rápido ha logrado esta cifra, solo por detrás de Avengers: Endgame.

La película, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, se ha convertido en el mejor estreno de la historia de Sony. El filme ha batido varios récords y ahora mismo es la octava película más taquillera de la historia, por encima de Spider-Man: Sin camino a casa, que recaudó 1.921 millones de dólares.

Spider-Man: Un nuevo día se mantiene líder de la taquilla de Norteamérica -EE.UU. y Canadá- donde este fin de semana ha recaudado 70 millones de dólares.

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Esta entrega del superhéroe de Marvel es una de las ocho películas en la historia que superan los 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial: Avatar (2009, 2.900 millones), Avengers: Endgame (2019, 2.700 millones), Avatar: El camino del agua (2022, 2.300 millones), Titanic (1997, 2.200 millones), Star Wars: El despertar de la Fuerza (2015, 2.070 millones) y Avengers: Infinity War (2018, 2.030 millones).

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Spider-Man: Sin camino a casa de 2021, se cerró con 1.900 millones, pero no alcanzó la cifra histórica debido, entre otras razones, a que la aventura del superhéroe no se proyectó en China.

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La Odisea se mantiene en el segundo puesto de la taquilla de Norteamérica en su quinta semana en la gran pantalla, con 23,2 millones de dólares, y acumula una recaudación mundial de 1.290 millones de dólares. De este total, 504 millones de dólares corresponden a Norteamérica y 786 millones al resto del mundo.

El filme se ha estrenado en China este fin de semana rodeado de expectación y ha conseguido 36,6 millones de dólares de recaudación.

Cartelera: Horarios de ‘La Odisea’ en cines de Paraguay

En las siguientes posiciones se encuentran PAW Patrol: La dino película con 69 millones de recaudación en todo el mundo y El final de la calle Oak, protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, con 47 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.