La música paraguaya sonará en la Manzana de la Rivera por el aniversario de Asunción

La música paraguaya será el eje de la “Serenata a Asunción”, concierto que se realizará este martes 18 de agosto, a las 17:00, en la Manzana de la Rivera (Ayolas esq. Benjamín Constant), en el marco de las celebraciones por el 489º aniversario de la fundación de la capital.

Lea más: Abren convocatoria para el Concurso Nacional de Periodismo Cultural

El encuentro contará con la participación de Daiana Ferreira Da Costa y María Paz Cubells en guitarra clásica, María Victoria Sosa en violín, Pacita Díez Pérez en piano y canto, y Andrea Valobra, en canto. El programa estará compuesto por obras instrumentales y canciones paraguayas vinculadas al homenaje a la ciudad.

La actividad es organizada por la Red de Mujeres Paraguayas en Diplomacia y Relaciones Internacionales, con apoyo de la Municipalidad de Asunción, a través de la Dirección General de Cultura y Turismo, además de la Manzana de la Rivera y el Centro Cultural de la República El Cabildo.

La actividad se incorpora al cronograma de celebraciones por el aniversario de Asunción y plantea un encuentro entre música y conmemoración. Según la organización, la propuesta busca generar un espacio de participación a través del arte y la cultura.

La Red de Mujeres Paraguayas en Diplomacia y Relaciones Internacionales es presidida por Ferreira Da Costa y desarrolla actividades vinculadas con los ámbitos académico, cultural, social y gremial. De acuerdo con la organización, sus iniciativas están orientadas al fortalecimiento y empoderamiento de mujeres vinculadas al campo de la diplomacia y las relaciones internacionales.