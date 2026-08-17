Música
17 de agosto de 2026 a la - 15:02

La música paraguaya sonará en la Manzana de la Rivera por el aniversario de Asunción

Mujer de cabello rizado y camiseta negra toca guitarra clásica en un ambiente artístico con una pared colorida al fondo.
La guitarrista clásica María Paz Cubells será parte de la celebración musical en honor a Asunción.Gentileza

Un concierto con repertorio de música paraguaya se realizará este martes 18 de agosto en la Manzana de la Rivera, como parte de las actividades por el 489º aniversario de la fundación de Asunción. El acceso será libre y gratuito.

Por Mavi Martínez

La música paraguaya será el eje de la “Serenata a Asunción”, concierto que se realizará este martes 18 de agosto, a las 17:00, en la Manzana de la Rivera (Ayolas esq. Benjamín Constant), en el marco de las celebraciones por el 489º aniversario de la fundación de la capital.

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El encuentro contará con la participación de Daiana Ferreira Da Costa y María Paz Cubells en guitarra clásica, María Victoria Sosa en violín, Pacita Díez Pérez en piano y canto, y Andrea Valobra, en canto. El programa estará compuesto por obras instrumentales y canciones paraguayas vinculadas al homenaje a la ciudad.

La actividad es organizada por la Red de Mujeres Paraguayas en Diplomacia y Relaciones Internacionales, con apoyo de la Municipalidad de Asunción, a través de la Dirección General de Cultura y Turismo, además de la Manzana de la Rivera y el Centro Cultural de la República El Cabildo.

Mujer de cabello rizado, vestida de rojo, tocando guitarra acústica en un ambiente acogedor y rústico.
Daiana Ferreira Da Costa es parte también de la organización del evento que se desarrollará en la Manzana de la Rivera.

La actividad se incorpora al cronograma de celebraciones por el aniversario de Asunción y plantea un encuentro entre música y conmemoración. Según la organización, la propuesta busca generar un espacio de participación a través del arte y la cultura.

La Red de Mujeres Paraguayas en Diplomacia y Relaciones Internacionales es presidida por Ferreira Da Costa y desarrolla actividades vinculadas con los ámbitos académico, cultural, social y gremial. De acuerdo con la organización, sus iniciativas están orientadas al fortalecimiento y empoderamiento de mujeres vinculadas al campo de la diplomacia y las relaciones internacionales.