Cranea Música llega en septiembre con música, formación y encuentros entre profesionales

El lanzamiento de Cranea Música 2026 se realizó el martes 18 de agosto en el bar Koggi, con la presencia de representantes de las organizaciones vinculadas a la realización del encuentro.

Lea más: Del arpa al rock psicodélico: las distintas formas de habitar el folclore paraguayo

Participaron Gerardo González, de AIE Paraguay; Gonzalo Gómez Forzley, de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi); Graciela Meza, directora del Departamento Cultural del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), y Lucas Toriño, presidente de AMI Paraguay y principal impulsor del Cranea Música 2026.

Durante la presentación se dieron a conocer las fechas de esta nueva edición y parte de los participantes internacionales que llegarán a Paraguay. La organización adelantó además que próximamente se anunciarán nuevos invitados, artistas participantes y las sedes que albergarán las distintas actividades.

Un encuentro con participación regional

El encuentro llega a su novena edición con una programación que combina conferencias, charlas, talleres, rondas de networking y showcases. La propuesta apunta a generar intercambios entre artistas y distintos agentes que intervienen en la creación, producción, gestión, programación y circulación de la música.

De esta manera, además de las presentaciones artísticas, Cranea Música plantea espacios destinados a la formación y al contacto profesional. Las rondas de vinculación, por ejemplo, buscan propiciar encuentros entre proyectos y profesionales del sector, mientras que los showcases permitirán presentar propuestas musicales ante participantes del mercado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La edición de este año contará con invitados de Paraguay, Argentina, España, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Brasil, Uruguay y Canadá.

Entre los nombres anunciados se encuentran Alfredo Cajax, de SUNFEST (Canadá); Sebastián Ruiz Tagle, de Costa Futuro (España); Yahaira Osiris, de CAMM y MIM Latam (Panamá); Betto Arcos, vinculado a NPR, BBC Radio 3 y KCRW (Estados Unidos); Lula Bertoldi, integrante de Eruca Sativa (Argentina); Ximena Guerrero, del Centro Cultural Universidad de los Andes (Colombia); Téo Ruiz, de FIMS (Brasil); Martha Caviglia, abogada especializada en derechos musicales (Uruguay), y Otávio Madureira, músico, productor y conferencista (Brasil).

Conocé acá parte de la agenda

¿Cómo acceder al evento?

Cranea Música 2026 se realizará del 9 al 12 de septiembre en Asunción. La programación completa y las inscripciones pueden consultarse en www.craneamusica.com.

Cranea Música es impulsado por AMI Paraguay y AIE Paraguay, con apoyo de Ibermúsicas para la programación internacional y de Merlin. El encuentro continúa así con una propuesta orientada a vincular al sector musical paraguayo con profesionales y proyectos de otros mercados iberoamericanos.