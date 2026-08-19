Música
19 de agosto de 2026 a la - 17:51

Cranea Música llega en septiembre con música, formación y encuentros entre profesionales

Mujer al frente con guitarra y micrófono, acompañada por músicos en un ambiente iluminado, durante el concierto de Sari Sari.
Cranea Música propone intercambio e integración entre actores de la industria musical de diferentes países.Gentileza

Cranea Música presentó anoche, durante un encuentro realizado en el bar Koggi, los principales detalles de su edición 2026. El mercado musical tendrá lugar del 9 al 12 de septiembre en Asunción y reunirá durante cuatro jornadas a artistas, gestores y profesionales vinculados a la música de Paraguay y otros países.

Por ABC Color

El lanzamiento de Cranea Música 2026 se realizó el martes 18 de agosto en el bar Koggi, con la presencia de representantes de las organizaciones vinculadas a la realización del encuentro.

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Participaron Gerardo González, de AIE Paraguay; Gonzalo Gómez Forzley, de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi); Graciela Meza, directora del Departamento Cultural del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), y Lucas Toriño, presidente de AMI Paraguay y principal impulsor del Cranea Música 2026.

Durante la presentación se dieron a conocer las fechas de esta nueva edición y parte de los participantes internacionales que llegarán a Paraguay. La organización adelantó además que próximamente se anunciarán nuevos invitados, artistas participantes y las sedes que albergarán las distintas actividades.

Orador central con micrófono y tatuajes, flanqueado por tres panelistas en un ambiente informal, con decoración colorida y una pantalla detrás.
La presentación oficial del Cranea Música 2026 se realizó el miércoles 18 de agosto.

Un encuentro con participación regional

El encuentro llega a su novena edición con una programación que combina conferencias, charlas, talleres, rondas de networking y showcases. La propuesta apunta a generar intercambios entre artistas y distintos agentes que intervienen en la creación, producción, gestión, programación y circulación de la música.

De esta manera, además de las presentaciones artísticas, Cranea Música plantea espacios destinados a la formación y al contacto profesional. Las rondas de vinculación, por ejemplo, buscan propiciar encuentros entre proyectos y profesionales del sector, mientras que los showcases permitirán presentar propuestas musicales ante participantes del mercado.

La edición de este año contará con invitados de Paraguay, Argentina, España, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Brasil, Uruguay y Canadá.

Panelistas en un ambiente acogedor, un hombre con micrófono expone mientras cinco personas lo escuchan atentamente, rodeados de libros.
Charlas, debates, rondas de circulación, shows, y más, forman parte del Cranea Música 2026.

Entre los nombres anunciados se encuentran Alfredo Cajax, de SUNFEST (Canadá); Sebastián Ruiz Tagle, de Costa Futuro (España); Yahaira Osiris, de CAMM y MIM Latam (Panamá); Betto Arcos, vinculado a NPR, BBC Radio 3 y KCRW (Estados Unidos); Lula Bertoldi, integrante de Eruca Sativa (Argentina); Ximena Guerrero, del Centro Cultural Universidad de los Andes (Colombia); Téo Ruiz, de FIMS (Brasil); Martha Caviglia, abogada especializada en derechos musicales (Uruguay), y Otávio Madureira, músico, productor y conferencista (Brasil).

Conocé acá parte de la agenda

¿Cómo acceder al evento?

Cranea Música 2026 se realizará del 9 al 12 de septiembre en Asunción. La programación completa y las inscripciones pueden consultarse en www.craneamusica.com.

Cranea Música es impulsado por AMI Paraguay y AIE Paraguay, con apoyo de Ibermúsicas para la programación internacional y de Merlin. El encuentro continúa así con una propuesta orientada a vincular al sector musical paraguayo con profesionales y proyectos de otros mercados iberoamericanos.