Marco Antonio Solís: un recorrido por todas las visitas del “Buki” a Paraguay

A lo largo de tres décadas, el artista mexicano Marco Antonio Solís ha forjado una estrecha relación con el público paraguayo. El cantante y compositor llegó por primera vez a Asunción en el año 1995, en el marco de una gira promocional del último álbum que grabó con Los Bukis.

“Por amor a mi pueblo” fue el material que acercó a Solís por primera vez al Paraguay, un país que según comentó a ABC, del que tenía referencias a través de la guarania “Recuerdo de Ypacaraí”.

En la nota publicada el 29 de octubre de 1995 se puede ver a Marco Antonio Solís recorriendo la Plaza de la Democracia y observando las artesanías ofrecidas en el microcentro asunceno.

Dicha nota también destaca que el artista se mostró muy interesado por la realidad del Paraguay, el bilingüismo y conocer las raíces musicales de nuestro país.

Un año después, en octubre de 1996, Marco Antonio Solís regresó a Paraguay nuevamente en el marco de una gira promocional. En dicha ocasión presentó “En pleno vuelo”, su primer álbum solista, con una conferencia de prensa en el restaurante Metropol II.

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En dicha ocasión, el artista afirmó que básicamente seguía manteniendo en sus canciones la misma esencia de Los Bukis. “La idea es ampliarnos, crecer musicalmente sin abandonar mi presencia y poder llegar a lugares donde no pudimos estar con Los Bukis”, indicó.

Solís también afirmó que este disco, que incluye temas como “Para que seas feliz”, estaba dedicado a toda la gente. “El objeto es llegar a los corazones, llenarlos un poquito con nuestra música, que en un momento lleguen a hacer un efecto positivo en el alma de cada uno de los oyentes”, expresó.

El esperado debut de Marco Antonio Solís en Paraguay

Luego de esa visita, pasó casi una década para que se concrete el primer concierto de Marco Antonio Solís en Paraguay. Fue el 19 de febrero del 2005 en el Estadio del Club Olimpia, en el marco de la gira “La historia continúa”.

“¡Qué hermoso es Paraguay!“, declaró el artista en dicha ocasión, ante un público que llenó el estadio. Además de ofrecer un recorrido por sus éxitos, el artista se mostró conmovido por el asesinato de Cecilia Cubas y pidió elevar una oración en su memoria.

El 21 de junio del 2008, Marco Antonio Solís volvió a presentarse en el estadio del Club Olimpia. En dicha presentación, el artista mexicano contó con la colaboración de 18 músicos paraguayos de diferentes orquestas en el escenario.

Esta presentación estuvo enmarcada en la gira del álbum “Trozos de mi alma II” y nuevamente contó con una gran convocatoria de público. La crónica de dicha presentación detalla que también estuvieron en escena tres de sus ex compañeros de Los Bukis.

Luego de cinco años, Solís retornó a Paraguay en el año 2013 y nuevamente fue el estadio del Club Olimpia el escenario de este reencuentro con sus fans. La presentación se realizó el 8 de junio, con una convocatoria que prácticamente llenó el recinto.

Acompañado por la filarmónica Mburukuja, Solís presentó su espectáculo enmarcado en la gira “Gracias por estar aquí”. En esa visita, el artista mexicano recibió el reconocimiento de visitante ilustre por parte de la Municipalidad de Asunción.

Marco Antonio Solís en Encarnación y Ciudad del Este

En el año 2015, Marco Antonio Solís estuvo en Paraguay y ofreció dos presentaciones. La primera fue el 23 de octubre en la Costanera de Encarnación y, la segunda, el sábado 24 de octubre en el Estadio del Club Olimpia.

Acompañado por bailarinas y un gran despliegue visual, el artista oriundo de Michoacán, ofreció un recorrido por los principales éxitos de su carrera, tanto de su etapa con Los Bukis como de sus álbumes solista.

Dos años después, Solís retornó a Paraguay con otro doblete. “Y la historia continúa” se denominó la gira que lo trajo a presentarse el 23 de noviembre en el Estadio del Club Fernando de la Mora, en Asunción; y el 25 de noviembre, en el Estadio del Club 3 de Febrero de Ciudad del Este.

En estas presentaciones compartió el escenario con sus hijas Marla y Alison cantando “Ya te olvidé”, sin dejar de lado otros éxitos de su carrera como “Navidad sin ti”.

En el año 2019, Marco Antonio Solís se presentó por primera vez en el Jockey Club Paraguayo, donde volverá a presentarse el próximo 31 de octubre. El concierto estuvo enmarcado en la gira “El MAS querido”.

En esta presentación, que se llevó a cabo el 23 de noviembre, volvió a invitar a sus hijas al escenario, pero esta vez para interpretar una renovada versión de “¿Dónde estará mi primavera?“.

Luego de la pausa obligada por la pandemia del covid-19, Marco Antonio Solís regresó a Paraguay en el año 2022. En esta ocasión, el artista mexicano tuvo como escenario al Estadio La Nueva Olla del Club Cerro Porteño.

El sábado 22 de octubre fue la cita enmarcada en la gira “¡Qué ganas de verte!“. En este concierto, el artista volvió a deleitar a sus fanáticos con canciones como ”Tu cárcel", “Si no te hubieras ido” o “Mi eterno amor secreto”.

La más reciente visita de Solís a Paraguay tuvo lugar el 1 de marzo del año pasado, donde nuevamente tuvo al Jockey Club Paraguayo como escenario. Su hija MAR se encargó de abrir el show, presentando su propuesta solista.

“MAS cerca de ti” se denominó la gira, que marcó este reencuentro del cantante con el público paraguayo y que se hizo viral por haber mezclado parte de su canción “El milagrito” con la coreografía del tema del rapero Kendrick Lamar, “Not Like Us”.

La próxima cita con El Buki está marcada para el próximo 31 de octubre, en el marco del “Gratitud Tour”. El Jockey Club Paraguayo será el escenario que volverá a recibir al célebre cantautor mexicano con todos sus éxitos.