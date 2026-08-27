Día de la guarania: Ricardo Flecha, Onamp y otros homenajes al sonido del alma paraguaya

La Plaza José Asunción Flores- Manuel Ortiz Guerrero albergó, en la mañana de este jueves, la celebración oficial por el Día de la guarania. El acto fue organizado conjuntamente por el Ateneo Cultural José Asunción Flores, la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción y la Secretaría Nacional de Cultura.

Durante el mismo se recordó el natalicio de José Asunción Flores, el 27 de agosto de 1904. También se conmemoró el centenario de obras como “Arribeño resay”, considerada la primera guarania cantada; y “Ñasaindýpe”.

Además de las palabras de la Arq. María de la Paz Rivarola, en representación del Ateneo Cultural José Asunción Flores, en el acto se pudo disfrutar de la presentación de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Asunción (OCMA).

Bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Echeverría y con los cantantes Andrea Ortiz y Julio Barrios, la agrupación presentó emblemáticas guaranias como “Mburicao”, “Panambi vera”, “Paraguaýpe” y “Musiqueada che ámape”.

Onamp presenta “El Puerto suena a guarania”, con cantantes invitados

La Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp) presentará este viernes 28 el concierto “El Puerto suena a guarania”, en el marco de su ciclo de presentaciones en el auditorio del Centro Cultural del Puerto de Asunción.

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A partir de las 19:00, la agrupación ofrecerá un repertorio dedicado a este género musical que actualmente es considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se podrán escuchar obras como: Mis noches sin ti, Arribeño resay, Recuerdo de Ypacarai, Canción del arpa dormida, Mburicao, Mi guitarra y mi voz, A mi pueblito Escobar, Ñemity, entre otras.

Contará con cantantes invitados como Ricardo Flecha, Susana Zaldívar y Dalma Ferreira, además de Vicky Díaz, Melissa Hicks, el trompetista Salvador García e Iván Cheaib.

El concierto será de acceso libre y gratuito, hasta completar aforo.

Ricardo Flecha canta “Entre Flores y guaranias”, en el Teatro Municipal

El cantante Ricardo Flecha ofrecerá este viernes 28 el concierto “Entre Flores y guaranias”. Será a las 20:30 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

En este concierto, Flecha ofrecerá obras emblemáticas contemporáneas y también prevé el estreno de “Punta Karapã”, una guarania con letra de Hugo Vigray y música de Hugo Figueroa.

Algunas de las obras que se podrán escuchar en este concierto son: “Al norte de noche”, de Fidel Gómez Planás y Maneco Galeano; “Pinasco”, “José Trombón” y “Soy de la Chacarita”, de Maneco Galeano; “Che ropea guýpe”, de Elvio Romero y César Cataldo; y “Peregrino de Asunción”, de Rudi Torga y Carlos Noguera.

Flecha estará acompañado en escena por invitados como Susana Zaldívar, Vivi Talavera y Hugo Ferreira, además de Óscar Fadlala (piano y dirección musical), Gabriel Colmán (guitarra) y Dani Pavetti (percusión).

Las entradas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir anticipadamente al (0983) 928-323 y en la boletería del teatro.

“Flores para ellas”, el libro que recoge la mirada de las mujeres

Para este viernes 28 también está prevista la presentación de “Flores para ellas. El maestro José Asunción en la memoria de mujeres”, un libro escrito por Techi Cusmanich. El acto se llevará a cabo a las 14:00 en la Biblioteca del Colegio Nacional Nuestra Señora de la Asunción.

Este libro reúne entrevistas a mujeres cuyos caminos se cruzaron de alguna manera con los que transitó José Asunción Flores. Entre las entrevistadas están la filóloga y lingüista Delicia Villagra-Batoux, la actriz, cantante y periodista Ana Benítez, entre otras.

El emprendimiento fue llevado a cabo con apoyo del Fondec, con la colaboración del editor Christian Kent y la editorial Arandurã.

Nuevo libro se centra en la niñez y la juventud de José A. Flores

“José Asunción Flores. Biografía del creador de la guarania” se titula el libro del historiador y abogado Juan Marcos González, que será presentado este viernes a las 19:00. El acto será en la Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pío Barrios” (Cerro Corá c/ Estados Unidos), con acceso libre y gratuito.

González presenta en este material hechos pocos conocidos de la infancia y la juventud de Flores, así como las circunstancias sociales, políticas y culturales que lo llevaron a la creación de la guarania.

El libro, que cuenta con prólogo del maestro Diego Sánchez Haase, reconstruye los primeros años de la vida del artista a través de documentación histórica, prensa de época, normativa, archivos institucionales, memorias oficiales y testimonios.