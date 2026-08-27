Más de 70 delegaciones llegarán a Caaguazú para un fin de semana a puro arte, música y cultura

El gran atractivo será el concierto de la Mega Orquesta Suena Caaguazú, que rendirá homenaje a dos referentes de la música paraguaya.

Las actividades se desarrollarán durante el viernes 28 y sábado 29, con una variada programación que también contempla turismo, formación, emprendimientos y acciones de conciencia ambiental.

La jornada del viernes 28 comenzará con un Circuito Turístico, dirigido a coordinadores y acompañantes de las delegaciones, mientras que los participantes del festival tendrán la posibilidad de formar parte de una Master Class de Arpas Paraguayas.

Posteriormente, las delegaciones se concentrarán para el tradicional Desfile de los Pueblos, una de las actividades características del encuentro, que permitirá reunir a los representantes de las distintas comunidades participantes.

Tras el desfile se desarrollará el Festival de los Pueblos, con la presentación de las Orquestas Regionales y la agrupación Voces de Asunción, dando continuidad a una jornada marcada por la música y el intercambio cultural.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actividades para toda la comunidad

La programación continuará el sábado 29 con el Mercadito Sonidos, espacio abierto al público en el que emprendedores locales tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos.

En paralelo, voluntarios participarán de una jornada de arborización en la Plaza Inmaculada Concepción, iniciativa que busca sumar un componente ambiental al encuentro.

La agenda también contempla una capacitación sobre bienestar emocional, destinada a los coordinadores locales, antes de dar paso al espectáculo central de esta edición.

La Mega Orquesta será el gran atractivo

El momento más esperado llegará con el Concierto de la Mega Orquesta Suena Caaguazú, que tendrá como escenario el Estadio Tajy Poty.

El espectáculo contará con la presencia del director internacional invitado Leon Burke III, proveniente de Estados Unidos, quien tendrá a su cargo la dirección musical de la presentación.

También participará como invitado especial el artista Roscer Díaz, quien acompañará a la Mega Orquesta en una propuesta preparada especialmente para esta edición.

El repertorio tendrá como eje un homenaje a Luis Alberto del Paraná y Quemil Yambay, dos figuras fundamentales de la música paraguaya, con una puesta que buscará rescatar el legado de ambos artistas y su aporte a la identidad cultural del país.

El concierto será abierto a todo público y con acceso gratuito. Las puertas del Estadio Tajy Poty se habilitarán a partir de las 17:30, aunque el ingreso estará sujeto al aforo limitado y será por orden de llegada.

Música como herramienta de integración

El encuentro es impulsado por Sonidos de la Tierra, organización paraguaya sin fines de lucro fundada en 2002 por el maestro Luis Szarán, que trabaja mediante la música y la formación artística con niños, niñas y jóvenes de diferentes comunidades.

A través de sus orquestas juveniles y programas de formación, la organización busca promover la educación musical, los valores, el liderazgo comunitario y la conciencia ambiental.

Con esta edición de Suena Caaguazú, la ciudad será durante dos jornadas el punto de encuentro de más de 70 delegaciones, en una propuesta que combinará espectáculos musicales con actividades de formación, integración, turismo, emprendimiento y participación comunitaria.