Nonino Barboza celebra sus 50 años de música junto a varios invitados en el Teatro Municipal

Pasaron cinco décadas de aquel día en que Nonino Barboza se presentó, por primera vez, en el restaurante El Quincho de Barni. Con tan solo 16 años, el artista empírico dio inicio a una carrera con la que luego recorrería diversos escenarios de América, Europa y África.

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El cantante recordó que cantando en otro restaurante con el Grupo Vocal Sendero conoció a los que luego serían sus compañeros en Los Cumbreños: Antonio Ovelar, Julio Ovelar y Carlos Godoy.

“Desde ahí vivimos 4 años de éxitos”, recordó Barboza y señaló que con la agrupación llegaron a grabar cuatro LPs, entre ellos “Ma’erapa reikuaase”.

El cantante recordó que desde la fundación del grupo, en el año 1978, pasaron a formar parte de todos los festivales y también a presentarse en los restaurantes Yguazú, Hermitage, entre otros.

Tras su salida de Los Cumbreños, Nonino Barboza formó el grupo Tenondeté junto a Julio Ovelar y Marina Paz. Recordó que, en una ocasión, vino un empresario desde Palma de Mallorca para contratarle a Los Cumbreños y terminaron viajando con Tenondeté a Europa.

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“Un empresario que llevaba futbolistas paraguayos a España, era muy amigo del dueño de uno de los restaurantes más grandes de Europa, que era el Tito’s Night Club. Eso es como el Lido de París”, recordó.

Barboza detalló que aquel sitio tenía tres pisos y siempre había entre 1.500 a 2.000 personas. “Era una revista musical y ahí nos fuimos a actuar por dos años con Tenondeté. Y le llevamos a tres artistas más: Rito Pedersen en el arpa, Simón González y Édgar Ortiz”, refirió.

Durante el tiempo que estuvieron con Tenondeté, al otro lado del Oceano Atlántico, Barboza recuerda que realizaron actuaciones en diversas ciudad de España, Marruecos, Alemania, Italia, Francia y Portugal.

“Fue una experiencia inolvidable, espectacular”, rememoró Barboza, satisfecho con lo que logró en su carrera musical.

A su regreso al país, Barboza también se integró a la agrupación Los Signos y actualmente es el director del grupo Nogal, junto a sus hijos Gloria y Fabrizio, y Edgar Núñez.

Detalló que este homenaje surgió por iniciativa de su hijo, Fabrizio Barboza, quien a escondidas comenzó a armar este espectáculo y sumar a varios artistas invitados.

“Yo me realicé como músico. Viví de la música, sigo viviendo de la música, hice mi casa, formé a mi familia y estoy bien”, remarcó.

No obstante, recordó que la pandemia fue un momento muy difícil para los músicos por lo que decidió emprender abriendo una pescadería y cocinando milanesas y cazuelas de pescado.

Los invitados que se sumarán a este homenaje a Nonino Barboza

Este concierto homenaje a Nonino Barboza reunirá a varios artistas invitados como:

Martín Portillo

Marcelo Rojas

Martín González

Vivi Talavera

Susana Zaldívar

Mirta Noemí Talavera

Melissa Hicks

Sergio Cuquejo

Sajonia 4

Los 5 del Ritmo

Ballet de Geraldine Doldán

Rubén Rodríguez

En cuanto al repertorio, Barboza detalló que se podrán escuchar destacadas obras de la música paraguaya e internacional.

Horario y entradas para el concierto de Nonino Barboza

Los accesos al teatro se abrirán a las 19:45 y el concierto comenzará a las 20:30 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

Las entradas cuestan G. 60.000 para Generales y G. 100.000 para preferencias y palcos. Las mismas se pueden adquirir en la boletería del teatro y, parte de lo recaudado, será destinado a la fundación Conin Paraguay.