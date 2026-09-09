Estas dos leyendas del metal extremo se presentarán en Paraguay: te contamos cuando

Definitivamente el año 2026 quedará en la memoria para la escena del metal extremo en Paraguay. Dos pilares fundamentales en la evolución del grindcore y el death metal nivel global, aterrizarán en Asunción antes de que finalice el año para protagonizar dos veladas imperdibles en el mítico reducto del under nacional: Absoluto Rock Bar (Herrera 163 casi Yegros).

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Carcass: los pioneros del grindcore pisan suelo guaraní por primera vez

La primera noticia que sacudió las cabelleras en el metal nacional fue confirmada por la propia agrupación en sus redes sociales. Carcass, la influyente banda británica formada en Liverpool en 1985, visitará Paraguay por primera vez en sus casi cuatro décadas de trayectoria.

Liderados por Jeff Walker (bajo y voz líder) y Bill Steer (guitarra y voz), acompañados por Daniel Wilding y Nippy Blackford, Carcass es sinónimo de historia viva. En sus inicios, la banda sentó las bases del grindcore y del goregrind con álbumes de culto absolutos como Reek of Putrefaction (1988) y Symphonies of Sickness (1989).

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Posteriormente, fueron evolucionando en su sonido con Necroticism – Descanting the Insalubrious (1991) y esculpieron una de las joyas más grandes del death metal: Heartwork (1993). Su vigencia quedó más que demostrada con discos recientes aclamados por la crítica como Torn Arteries (2021).

Más allá de su sonido demoledor, Carcass es célebre por su postura ideológica: vegetarianos declarados y defensores de los derechos de los animales, utilizaron históricamente la sátira médica y forense para criticar la crueldad de la industria cárnica y el consumo masivo.

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La cita está programada para el lunes 30 de noviembre de 2026 en el venue ubicado en el microcentro asunceno. Las entradas cuestan Gs. 459.000 (sector único) y están a la venta a través de Tuti.

Dying Fetus: brutalidad técnica que llega en diciembre

De acuerdo con las actualizaciones en la web oficial de la banda y plataformas especializadas como Bandsintown, los titanes estadounidenses del brutal death metal, Dying Fetus, se presentarán en el mismo escenario de Absoluto Rock el domingo 6 de diciembre de 2026. Apenas siete días luego de Carcass.

Formados en Maryland en 1991 por el guitarrista y vocalista John Gallagher, Dying Fetus se ha ganado a pulso el respeto mundial gracias a una fórmula inconfundible que mezcla una velocidad implacable, breakdowns aplastantes, voces guturales profundas y una complejidad técnica sobresaliente dentro del death metal e incluso en el grindcore.

Con discos clásicos como Destroy the Opposition (2000) o trabajos más recientes de pura potencia como Make Them Beg for Death (2023), la banda promete desatar un mosh pit descomunal en nuestro país, repasando himnos de su discografía sociopolítica y visceral.

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Hasta el momento no hay detalles organizativos ni de venta de entradas.

Un cierre de año histórico para el metal en Asunción

La llegada consecutiva de estas dos leyendas del estilo posiciona a Asunción —y específicamente a espacios autogestionados como Absoluto Rock Bar— en el mapa internacional de las giras de gran envergadura. Sin duda, un cierre de año inolvidable para agitar las cabezas y vivir la pasión del metal extremo en su máxima expresión.