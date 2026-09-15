¿Tenés un proyecto musical? Ibermúsicas ofrece hasta US$ 10.000 para proyectos musicales en Paraguay

El programa de cooperación iberoamericana Ibermúsicas mantiene abierta su convocatoria dirigida al sector musical paraguayo, con fondos de fomento de hasta US$ 10.000 por proyecto seleccionado. La iniciativa busca apoyar propuestas que contribuyan al desarrollo y la circulación internacional de artistas y profesionales de la música.

Los fondos están orientados a actividades que serán realizadas durante el año 2027 y tienen como uno de sus principales objetivos fortalecer la presencia de artistas paraguayos en escenarios internacionales, además de promover el intercambio cultural mediante la llegada de propuestas musicales de otros países.

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Los interesados pueden consultar las bases completas de la convocatoria y acceder a los formularios de inscripción a través del sitio web oficial de Ibermúsicas.

Modalidades de apoyo

Una de las modalidades habilitadas es la Ayuda a la circulación de profesionales de la música, destinada a artistas y profesionales paraguayos que hayan recibido una invitación formal para participar en eventos o actividades fuera del país.

En esta línea, la postulación debe ser realizada directamente por el artista o profesional que viajará. Entre los requisitos se contempla la presentación de una invitación formal firmada que respalde la participación en la actividad internacional.

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La segunda modalidad corresponde a la Ayuda a la programación musical, dirigida a festivales, salas, instituciones y otras entidades paraguayas que busquen incorporar a sus agendas proyectos o profesionales provenientes del exterior.

En este caso, la postulación debe ser gestionada por la organización anfitriona y requiere una carta de aceptación firmada por la persona o agrupación invitada. De esta manera, Ibermúsicas busca fomentar también la circulación de propuestas internacionales dentro de Paraguay.

Detalles de la financiación y condiciones

Para ambas líneas de apoyo se establece un monto máximo de US$ 10.000 por proyecto seleccionado. La financiación está destinada exclusivamente a gastos de movilidad internacional y traslados interurbanos que estén contemplados dentro de las condiciones de la convocatoria.

El programa aclara que los fondos no cubren automáticamente gastos como alojamiento, alimentación, viáticos o materiales. Por ello, se recomienda a los postulantes revisar detalladamente las bases para identificar cuáles son los gastos admitidos antes de presentar sus proyectos.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 1 de octubre a las 23:59 a través de la plataforma oficial de Ibermúsicas