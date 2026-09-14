OTEP advierte sobre recortes en el PGN 2027 y ratifica huelga docente

Gremios de educadores de todo el país convocaron a una movilización masiva para este jueves 17 y viernes 18 de septiembre, para exigir al Poder Ejecutivo la remisión de una adenda al Congreso para incluir un ajuste salarial del 8%, creación de rubros, gastos de representación y la nivelación salarial para universidades e institutos superiores en el Presupuesto General de la Nación 2027.

Gabriel Espínola, secretario general de la OTEP-Auténtica, indicó que hasta el momento la Huelga Docente sigue firme ya que la situación no es nada agradable ni tampoco favorable en el proyecto de presupuesto que fuera entregado.

“No es solamente una cuestión de ajuste salarial. A ahora vemos como un peligro de que 966 secciones del tercer ciclo y la media no tendrían cobertura plena al no considerarse el crecimiento vegetativo y un déficit histórico que tiene el tercer ciclo y la media”, mencionó el representante.

De igual modo, sostuvo que el financiamiento de la Educación Inicial quedó en stand by porque los fondos de excelencia fueron transferidos al programa Hambre Cero.

Lea más: Docentes anuncian paro nacional y exigen reajuste salarial

En otro momento comentó: “Tenemos compañeras y compañeros que están siendo contratados para Educación Inicial, pero para el próximo año seguramente sus contratos ya no van a continuar, no ser que se calcen el presupuesto para el 2027″.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Espínola, en el proyecto no ven eso, por el contrario, ven el voto inicial del anteproyecto que de 75 mil millones de guaraníes bajó a 19 mil millones de guaraníes.

Además, se refirió a la posible contratación de especialistas para educación inclusiva, que para este año ya debió de producirse. “Estamos a mediados ya de septiembre y sin embargo, no se ha contratado ningún especialista”.

Para finalizar, el secretario de la OTEP recordó que el viernes pasado debió darse una reunión que no se concretó y era un cuarto intermedio al cual habían llegado de la última conversación que mantuvieron con las autoridades de Economía y de Educación. “Se menciona que mañana se daría esa reunión. Vamos a esperar a ver que ocurre”.