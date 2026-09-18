Luciano Pereyra en Paraguay: horarios y todo lo que tenés que saber de su show en el Arena Asunción

El cantante y compositor argentino Luciano Pereyra tendrá este sábado 19 su reencuentro con el público paraguayo en el marco de su Tour Te Sigo Amando. El artista se presentará en el Arena Asunción.

El artista, que este lunes 21 cumplirá 45 años de edad, ofrecerá un recorrido por canciones que han marcado su carrera, así como nuevas canciones que forman parte de “Te sigo amando”, el álbum de estudio que presentó en mayo pasado.

También llegará con algunas versiones bailables de sus reconocidas baladas, que forman parte de “Ahora las bailamos”. El álbum que desembarcó en las plataformas digitales a finales de agosto fue grabado junto a Ezequiel y la Clave, y Un poco de ruido.

¿Dónde queda el Arena Asunción y cuáles son los accesos para el concierto?

El Arena Asunción está ubicado sobre la Avenida Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary, en el predio que anteriormente perteneció al Club Tembetary.

Todos los accesos para el show estarán ubicados sobre Eusebio Ayala. Los portones se habilitarán a las 19:00, según anunció la producción.

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Se podrán ingresar: alcohol en gel (hasta 100 ml), cargadores de baterías, carritos de bebé, celulares, cámaras digitales chicas con lente fijo, desodorantes (no aerosoles), impermeables para lluvia, gorras o sombreros.

También se podrá tener lentes de sol, perfumes (hasta 100 ml), medicamentos bajo receta médica (adjuntar receta con CI), polvo de maquillaje y gloss, repelentes de insectos, productos femeninos, riñoneras o mochilas de un solo compartimiento (hasta 21 x 30cm), tapones para oídos y vasos térmicos vacíos (con o sin tapa).

Horarios, entradas y una iniciativa solidaria del fans club de Luciano Pereyra

Así serán los horarios para el show de Luciano Pereyra en Asunción:

19:00 Apertura de portones

20:00 Alam Cañete

21:30 Luciano Pereyra

El Fans Club Oficial de Luciano Pereyra en Paraguay anunció que estará haciendo una colecta de alimentos no perecederos en los accesos al concierto, que luego serán donados a una institución benéfica.

“Contamos con #TuMano. Traé un alimento no perecedero y sumate a esta hermosa iniciativa. Porque cuando la música nos une, la solidaridad nos hace más grandes”, indicaron a través de sus redes sociales.

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Las entradas para el concierto siguen a la venta a través de Tuti. Los precios y sectores son:

Platea: G. 220.000

Preferencia Norte: G. 300.000

VIP Bronce: G. 420.000

VIP Plata: G. 500.000

VIP Oro: G. 600.000

VIP Platino: G. 800.000

También hay mesas a G. 500.000 que incluyen cervezas, gaseosas y agua. Las entradas para cada persona de la mesa cuestan G. 200.000. Las mismas se pueden adquirir al (0984) 500-505. El show está a cargo de RPM Producciones y Luján Producciones.