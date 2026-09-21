Con entradas agotadas, Los Ojeda celebran 30 años de trayectoria con una gala especial

La propuesta contará con la participación de artistas invitados como Fiorella, Tierra Adentro, Grupo Generación, Francisco Russo, Ariel Meza, Juan Cancio Barreto, Marcelo Rojas y Lucileste, quienes formarán parte de esta gala dedicada a la trayectoria del conjunto.

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Con las entradas totalmente agotadas, el encuentro también tendrá un componente solidario, ya que se realiza en el marco de la labor de la Fundación Renal del Paraguay (Frepa), organización que trabaja desde 1999 en apoyo a niños y adultos con enfermedades renales crónicas.

La entidad desarrolla además acciones de acompañamiento a centros de atención médica y de diálisis de distintos puntos del país. De esta manera, la celebración de los 30 años de Los Ojeda se vinculará también con una causa que forma parte del trabajo sostenido de la organización.

La gala se presenta así como un encuentro entre distintas generaciones y referentes de la música paraguaya, en torno a la trayectoria de Los Ojeda y a tres décadas de presencia en la escena nacional.