Adolfo Torres y Nuez presentan sus nuevos materiales con conciertos en Asunción

La cantante y compositora Nuez Amado realizará hoy la presentación de “Literatuya”, el videoclip de una nueva canción que surgió a partir de un poema escrito por su madre, Noelia Cuenca. El estreno se hará en Vöudevil (Mcal. Estigarribia 1017 c/ Estados Unidos), a partir de las 20:00.

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El estreno del videoclip se hará en el marco de una Listening Party, que contará con un show en vivo que dará al público la oportunidad de conocer de cerca el universo artístico de Nuez y acompañarla en el inicio de esta nueva etapa musical.

“Literatuya” está enmarcada en el latin pop y cuenta con la producción musical y teclados de Rolfi Gómez. También participaron Juanpa Giménez en el bajo, Daniel Pavetti en la batería y percusión, mientras que la mezcla y masterización fueron realizadas por Daniel Trébol- Blue Noise. La actividad será de acceso libre y gratuito.

Adolfo Torres presenta EP en el Teatro Municipal, junto a varios invitados

El cantautor cristiano Adolfo Torres presentará este viernes el EP “Normal pero diferente”, con un concierto en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile). El concierto será a las 19:30 y reunirá a varios artistas invitados.

El álbum transita por estilos como el punk y el rock, reuniendo cinco canciones que contienen mensajes sobre las decisiones que una persona debe tomar para vivir una vida normal, pero diferente, conforme a los principios establecidos por Dios.

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“Somos personas comunes y corrientes, muchas veces tenemos las mismas luchas, los mismos miedos y dudas, pero como hijos de Dios lo único que nos hace diferentes son los principios que creemos de la Palabra, y que decidimos practicar con fe, en medio de cada circunstancia que nos toca vivir, y eso nos convierte en personas normales pero diferentes”, sostuvo Torres.

Los temas de este EP son: “En la intimidad”, “Normal pero diferente”, “Regalos del cielo”, “Notoriamente maravilloso” y “Testimonios de tu amor”. El material fue producido en Spirit and Sound Studios, con la colaboración de Carlos Agüero Jr., y la coproducción, mezcla y masterización del maestro Sergio Cuquejo.

Como invitados en este show estarán los artistas Fabián Ojeda, Blas Benítez y Elías Amarilla.

Las entradas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir de forma anticipada al +595 984397034.