Música
24 de septiembre de 2026 a la - 10:52

Adolfo Torres y Nuez presentan sus nuevos materiales con conciertos en Asunción

Hombre con chaqueta de mezclilla sostiene micrófono con expresión intensa, mientras mujer sonríe con cabello rizado y cadenas en un evento.
Los cantautores Adolfo Torres y Nuez presentarán sus nuevos materiales ofreciendo conciertos en Asunción.Gentileza

La cantautora paraguaya Nuez presentará hoy el videoclip de la canción “Literatuya”, mientras que el cantautor Adolfo Torres ofrecerá este viernes el concierto de lanzamiento de su EP “Normal pero diferente”.

Por ABC Color
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La cantante y compositora Nuez Amado realizará hoy la presentación de “Literatuya”, el videoclip de una nueva canción que surgió a partir de un poema escrito por su madre, Noelia Cuenca. El estreno se hará en Vöudevil (Mcal. Estigarribia 1017 c/ Estados Unidos), a partir de las 20:00.

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El estreno del videoclip se hará en el marco de una Listening Party, que contará con un show en vivo que dará al público la oportunidad de conocer de cerca el universo artístico de Nuez y acompañarla en el inicio de esta nueva etapa musical.

Mujer con cabello rizado y camiseta de tirantes, rodeada de papeles en un ambiente oscuro y artístico.
La cantautora Nuez presentará hoy el videoclip de "Literatuya", en el marco de una listening party en Vöudevil.

“Literatuya” está enmarcada en el latin pop y cuenta con la producción musical y teclados de Rolfi Gómez. También participaron Juanpa Giménez en el bajo, Daniel Pavetti en la batería y percusión, mientras que la mezcla y masterización fueron realizadas por Daniel Trébol- Blue Noise. La actividad será de acceso libre y gratuito.

Adolfo Torres presenta EP en el Teatro Municipal, junto a varios invitados

El cantautor cristiano Adolfo Torres presentará este viernes el EP “Normal pero diferente”, con un concierto en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile). El concierto será a las 19:30 y reunirá a varios artistas invitados.

El álbum transita por estilos como el punk y el rock, reuniendo cinco canciones que contienen mensajes sobre las decisiones que una persona debe tomar para vivir una vida normal, pero diferente, conforme a los principios establecidos por Dios.

Cantante con micrófono en mano, rodeado de músicos; manos del público se levantan en señal de entusiasmo.
Adolfo Torres es un cantautor cristiano, que este viernes se presentará en el Teatro Municipal "Ignacio A. Pane".

“Somos personas comunes y corrientes, muchas veces tenemos las mismas luchas, los mismos miedos y dudas, pero como hijos de Dios lo único que nos hace diferentes son los principios que creemos de la Palabra, y que decidimos practicar con fe, en medio de cada circunstancia que nos toca vivir, y eso nos convierte en personas normales pero diferentes”, sostuvo Torres.

Los temas de este EP son: “En la intimidad”, “Normal pero diferente”, “Regalos del cielo”, “Notoriamente maravilloso” y “Testimonios de tu amor”. El material fue producido en Spirit and Sound Studios, con la colaboración de Carlos Agüero Jr., y la coproducción, mezcla y masterización del maestro Sergio Cuquejo.

Como invitados en este show estarán los artistas Fabián Ojeda, Blas Benítez y Elías Amarilla.

Las entradas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir de forma anticipada al +595 984397034.