Un concurso busca impulsar nuevas creaciones dentro de la guarania

El concurso fue establecido mediante la Resolución 176/2026 de la ONAMP, que aprobó tanto su reglamento como el calendario de ejecución. De acuerdo con el documento, el objetivo es estimular la creación de nuevas obras y contribuir a la salvaguarda, difusión y proyección de la guarania como Patrimonio Cultural del Paraguay.

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La convocatoria está dirigida a compositores paraguayos, tanto residentes en el país como en el extranjero. La participación puede ser individual o colectiva y cada concursante podrá presentar una única obra, que deberá ser original e inédita y no haber sido previamente premiada ni comercializada.

Las composiciones podrán incorporar letras en castellano, guaraní o jopará, así como presentarse en formato exclusivamente instrumental. Las obras deberán ser postuladas bajo seudónimo, con el propósito de preservar el anonimato durante el proceso de evaluación. La presentación deberá incluir el formulario de inscripción, la letra cuando corresponda y un audio de referencia, sin datos que permitan identificar a su autor.

Fechas y selección del concurso

La recepción de las obras estará abierta del 5 al 23 de octubre de 2026. Luego, entre el 26 y el 30 de octubre, un jurado especializado tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas. El anuncio de las tres obras seleccionadas está previsto para el 2 de noviembre.

Las obras deberán presentarse en mesa de entrada de la ONAMP (15 de Agosto 1365 c/ Lugano) de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes, hábiles, en sobre cerrado conteniendo la letra impresa y la grabación de la obra que puede estar grabada en cassette, CD o pen drive. Cada sobre deberá estar identificado con el seudónimo del concursante.

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Las tres composiciones serán reconocidas sin establecer un orden de mérito entre ellas. Como parte del premio, las obras contarán con grabación profesional en estudio junto a la ONAMP y con la realización de los arreglos musicales orquestales.

Además, las composiciones seleccionadas serán estrenadas en el Concierto Homenaje a la Guarania, previsto para diciembre de 2026, y formarán parte de al menos otros dos conciertos de la orquesta.

En cuanto a los derechos, los autores conservarán la titularidad de sus obras. La participación contempla una autorización no exclusiva y gratuita a favor de la ONAMP para la difusión cultural de las composiciones, en el marco de las actividades vinculadas al concurso.

Con esta convocatoria, “Creando Guaranias” plantea un espacio para que nuevos compositores puedan sumar obras al repertorio del género y, al mismo tiempo, propiciar su circulación a través de una formación orquestal.