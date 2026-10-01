Música
01 de octubre de 2026 a la - 14:25

Un concurso busca impulsar nuevas creaciones dentro de la guarania

Músicos de la Orquesta Nacional de Música Popular en camisetas blancas, dirigidos por un hombre al frente en un auditorio con sillas rojas.
La Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP).Gentileza

La Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP) lanzó el concurso nacional “Creando Guaranias”, una convocatoria que busca promover nuevas composiciones dentro de uno de los géneros musicales más representativos del Paraguay. La iniciativa contempla la selección de tres obras, que serán estrenadas e interpretadas junto a la orquesta.

Por ABC Color
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El concurso fue establecido mediante la Resolución 176/2026 de la ONAMP, que aprobó tanto su reglamento como el calendario de ejecución. De acuerdo con el documento, el objetivo es estimular la creación de nuevas obras y contribuir a la salvaguarda, difusión y proyección de la guarania como Patrimonio Cultural del Paraguay.

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La convocatoria está dirigida a compositores paraguayos, tanto residentes en el país como en el extranjero. La participación puede ser individual o colectiva y cada concursante podrá presentar una única obra, que deberá ser original e inédita y no haber sido previamente premiada ni comercializada.

Las composiciones podrán incorporar letras en castellano, guaraní o jopará, así como presentarse en formato exclusivamente instrumental. Las obras deberán ser postuladas bajo seudónimo, con el propósito de preservar el anonimato durante el proceso de evaluación. La presentación deberá incluir el formulario de inscripción, la letra cuando corresponda y un audio de referencia, sin datos que permitan identificar a su autor.

José Asunción Flores, el creador de la guarania.
José Asunción Flores, el creador de la guarania.

Fechas y selección del concurso

La recepción de las obras estará abierta del 5 al 23 de octubre de 2026. Luego, entre el 26 y el 30 de octubre, un jurado especializado tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas. El anuncio de las tres obras seleccionadas está previsto para el 2 de noviembre.

Las obras deberán presentarse en mesa de entrada de la ONAMP (15 de Agosto 1365 c/ Lugano) de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes, hábiles, en sobre cerrado conteniendo la letra impresa y la grabación de la obra que puede estar grabada en cassette, CD o pen drive. Cada sobre deberá estar identificado con el seudónimo del concursante.

Las tres composiciones serán reconocidas sin establecer un orden de mérito entre ellas. Como parte del premio, las obras contarán con grabación profesional en estudio junto a la ONAMP y con la realización de los arreglos musicales orquestales.

Luis Álvarez dirigiendo a la Orquesta Nacional de Música Popular, músicos concentrados en sus instrumentos de cuerda en escenario formal.
La Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp) será parte de la celebración del Día del Patrimonio Cultural en la Plaza Herminio Giménez.

Además, las composiciones seleccionadas serán estrenadas en el Concierto Homenaje a la Guarania, previsto para diciembre de 2026, y formarán parte de al menos otros dos conciertos de la orquesta.

En cuanto a los derechos, los autores conservarán la titularidad de sus obras. La participación contempla una autorización no exclusiva y gratuita a favor de la ONAMP para la difusión cultural de las composiciones, en el marco de las actividades vinculadas al concurso.

Con esta convocatoria, “Creando Guaranias” plantea un espacio para que nuevos compositores puedan sumar obras al repertorio del género y, al mismo tiempo, propiciar su circulación a través de una formación orquestal.