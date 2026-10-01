Así es “La Jangada”: el nuevo live set de Milo J que llega a plataformas

El proyecto llega a las plataformas digitales luego de una exhibición especial en cines realizada el 29 de septiembre en funciones exclusivas y de capacidad limitada en Argentina y otros países. A partir de este miércoles 30, “La Jangada” queda disponible para el público a través de YouTube, Spotify, Apple Music y otras plataformas.

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La sesión fue grabada íntegramente sobre el río, a bordo de una plataforma flotante, con un formato de concierto en vivo. La propuesta busca trasladar al lenguaje audiovisual parte del universo de “La vida era más corta”, álbum que cumple un año desde su lanzamiento.

La producción presenta al músico y sus invitados en un entorno fluvial que, de acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, toma como referencia el trabajo en el Alto Paraná. La embarcación funciona como escenario de una reunión musical en la que confluyen instrumentos y tradiciones diversas.

Entre los elementos que forman parte de la puesta aparecen guitarras, violines, bombos, flautas, vientos, piano, bandoneón y contrabajo. La propuesta audiovisual acompaña además el transcurso de la jornada sobre el río, desde la luz del día hasta el atardecer.

“La Jangada” reúne a Milo J con Mon Laferte, Raly Barrionuevo, Cuti y Roberto Carabajal, Trueno, Orellana Lucca, Lázaro Caballero, Rafael Salas (Carafea), Radamel y Soledad Pastorutti. También participa Agarrate Catalina, integrada a la sesión como parte del encuentro musical.

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El lanzamiento coincide con un momento destacado para “La vida era más corta”, que recibió siete nominaciones a los Latin Grammy. Entre ellas figuran Álbum del Año, Grabación del Año por “Niño”, Canción del Año por “Solifican12”, Mejor Álbum Folclórico, Mejor Interpretación Urbana por “Gil” y Mejor Empaque de Grabación. Tatool, por su parte, fue nominado a Productor del Año por su trabajo en el álbum.

Con “La Jangada”, Milo J amplía el universo de su último disco a través de una sesión audiovisual sensible y realizada en un escenario poco habitual, como es la embarcación flotando sobre el río. El proyecto puede verse desde este 30 de septiembre en YouTube y escucharse en las principales plataformas digitales.