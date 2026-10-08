Kchiporros regresa al Lollapalooza Argentina en 2027

El grupo había participado por primera vez del festival en 2023, cuando se convirtió en la primera banda paraguaya en presentarse en Lollapalooza Argentina. Cuatro años después, regresará al encuentro musical, según confirmó la agrupación.

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La presentación de 2023 marcó un antecedente para la participación de artistas paraguayos en el festival argentino. Posteriormente, El Culto Casero y Milk Shake también formaron parte de distintas ediciones del encuentro.

El regreso de Kchiporros coincidirá con la celebración de sus dos décadas de trayectoria. De acuerdo con el comunicado difundido por la banda, el grupo atraviesa actualmente una etapa de actividad musical que incluye presentaciones dentro y fuera de Paraguay, además de nuevas fechas que serán anunciadas próximamente.

En los últimos meses, Kchiporros también lanzó colaboraciones con otros artistas. Una de ellas fue “Aquellas Noches”, junto a Tierra Adentro, mientras que con el argentino FMK presentó “Si Sale el Sol”. Ambos lanzamientos se incorporaron a la etapa reciente de la banda, que continúa explorando colaboraciones con artistas de distintos géneros y escenas.

En Paraguay, el grupo también participó recientemente de la edición 2026 de Pilsen ReciclArte, realizada en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino.

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Con su regreso al Lollapalooza Argentina, Kchiporros sumará una nueva presentación internacional a la agenda de su aniversario número 20. El festival se desarrollará durante tres jornadas en el Hipódromo de San Isidro y reunirá a artistas de distintas escenas musicales.