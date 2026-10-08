Lollapalooza 2027: ¿qué artistas de la gira sudamericana podrían llegar también a Asunción?

Como ocurre cada año en la industria del espectáculo, estos grandes eventos concentran el grueso de las giras internacionales que desembarcan en Sudamérica durante el primer trimestre. En Paraguay, el anuncio abre de inmediato una interrogante inevitable entre los fanáticos de la música: cuáles de estos grandes nombres podrían terminar haciendo escala en Asunción.

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El mapa de festivales para marzo de 2027 ya quedó trazado con fechas estratégicas que facilitan la logística de los artistas en la región. Las ediciones de Lollapalooza en Argentina y Chile abrirán el circuito en simultáneo del 12 al 14 de marzo.

Por su parte, Lollapalooza Brasil y Estéreo Picnic de Colombia tomarán el relevo a la semana siguiente, del 19 al 21 de marzo. Esta ventana de dos semanas resulta clave para las producciones, ya que los artistas suelen aprovechar los días intermedios entre fines de semana o las fechas adyacentes a la gira para sumar presentaciones en países vecinos como Paraguay.

Entre los principales cabezas de cartel compartidos por los festivales de la región destacan figuras masivas de distintos géneros. La escena del hip-hop y trap está encabezada por la presencia estelar de Travis Scott. El bloque de pop y electrónica cuenta con Charli XCX, el productor francés David Guetta y la cantante argentina TINI.

En el apartado del rock y la música alternativa, sobresale un numeroso grupo de bandas integradas por The Killers, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C. y The Prodigy.

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A ellos se suman propuestas en franco ascenso como Rawayana y Sombr, mientras que el festival colombiano suma además actos como Avenged Sevenfold, Arcángel, Milo J y Kasabian.

Aunque hasta el momento no existe confirmación ni anuncio de negociaciones por parte de las productoras locales para la realización del festival Asunciónico, el histórico del evento demuestra que varios de los artistas que pisan los escenarios del Lollapalooza suelen incluir a Paraguay en sus itinerarios.

La publicación de los carteles vecinos marca el inicio de la temporada de expectativas entre el público local, que ahora se pregunta qué artista o banda de esta nómina internacional encajaría perfecto en el escenario de Asunción en 2027.