Tan Biónica en el Arena Asunción: un regreso breve, intenso y que fue truncado por la lluvia

Tan Biónica volvió a Paraguay luego de un año y medio para presentar “El regreso”, el álbum publicado en noviembre pasado. El Arena Asunción fue la sede de este reencuentro que, pese al entusiasmo del público, fue cancelado debido a la intensa tormenta que se desató en Asunción.

A las 21:40, las imágenes de una especie de Jedi o Jesús resucitando y sobrevolando Asunción marcaron el inicio del concierto. El cantante Chano Moreno apareció en medio de la pasarela con los brazos abiertos y cantando los primeros versos de “Santa María”.

Vestido con una especie de túnica acolchada con capucha y sin mangas, el cantante recorrió la pasarela en medio de los gritos eufóricos de las miles de personas, de todas las edades, que estaban presentes en el show.

El concierto comenzó bajo una garúa intensa y rápidamente la banda dio paso a la enérgica “Ella”, poniendo a bailar y saltar a los presentes.

“Perdida” llegó luego en el repertorio, con un tono más reflexivo. Chano saludó al público señalando que estaban muy felices de estar acá. “Gracias por este arranque tan emotivo, tan arriba”, señaló el cantante.

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Sentado al piano que se elevó desde una plataforma en la pasarela, el vocalista interpretó la primera parte de la romántica “Arruinarse”, para luego seguir junto a toda la banda. Diega hizo la parte del rap en la canción.

“Biutiful”, otro de los grandes éxitos de la banda, también resonó en la noche asuncena, mientras la lluvia se tornaba cada vez más copiosa. Pero el agua no aplacó el entusiasmo del público que gritó “Olé, olé, ole...Chano, Chano”.

Los cuatro integrantes de Tan Biónica salieron hasta la pasarela para ofrecer un momento más acústico con “Llevo el alma en el camino”. Tampoco dejaron pasar a la “princesita paraguaya” en la canción “La ensalada”.

La banda retornó al escenario, que estuvo recubierto de una gran pantalla LED, donde interpretaron la animada “Música”. En los rostros de los artistas ya se podía percibir la incomodidad y el frío de estar mojándose bajo la intensa lluvia.

Fue así que Chano anunció que harían una pausa para ver qué decisión tomar con respecto al show. Al rato aparecieron en las pantallas unos anuncios que señalaban que, por razones climáticas, se vieron obligados a interrumpir momentáneamente el show.

“Esta decisión se toma con el fin de proteger la seguridad y bienestar de todos los asistentes. Muchas gracias por su comprensión”, señalaba el mensaje.

El mensaje sobre la finalización del show de Tan Biónica

La lluvia y los relámpagos iban aumentando en intensidad, por lo que unos 10 minutos después ya salió el anuncio de la finalización del show.

A través de sus redes sociales, la productora Garzia Group compartió un comunicado señalando que “debido a las condiciones climáticas adversas, la producción del artista da por finalizado el show”.

“Esta decisión se toma con el fin de proteger la seguridad y bienestar de todos los asistentes. Muchas gracias por su comprensión”, agrega el mensaje.

Este anuncio de finalización del concierto implica que ya el show no será reprogramado y que, al haberse presentado el artista, tampoco habrá un reembolso por el importe de las entradas.

Muchos se retiraron del Arena Asunción, resignados, en medio de la copiosa lluvia, parafraseando parte del coro de “Obsesionaria en La Mayor”: “Simplemente pasa que...tengo ganas de verte”.