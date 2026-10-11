Música
11 de octubre de 2026 a la - 12:08

Tan Biónica en el Arena Asunción: un regreso breve, intenso y que fue truncado por la lluvia

Tan Biónica en escenario con abrigo azul y vestimenta negra, extendiendo un brazo hacia el público rodeado de luces coloridas y humo.
Chano en un momento del breve show que ofreció anoche Tan Biónica en el Arena Asunción.Pedro González

Tan Biónica se presentó anoche en el Arena Asunción ante miles de fanáticos que aguardaban el reencuentro con esta agrupación de pop rock argentina. Pero la lluvia truncó la fiesta musical, que finalmente fue cancelada luego de unos 40 minutos de show.

Por Maripili Alonso
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Tan Biónica volvió a Paraguay luego de un año y medio para presentar “El regreso”, el álbum publicado en noviembre pasado. El Arena Asunción fue la sede de este reencuentro que, pese al entusiasmo del público, fue cancelado debido a la intensa tormenta que se desató en Asunción.

A las 21:40, las imágenes de una especie de Jedi o Jesús resucitando y sobrevolando Asunción marcaron el inicio del concierto. El cantante Chano Moreno apareció en medio de la pasarela con los brazos abiertos y cantando los primeros versos de “Santa María”.

Vestido con una especie de túnica acolchada con capucha y sin mangas, el cantante recorrió la pasarela en medio de los gritos eufóricos de las miles de personas, de todas las edades, que estaban presentes en el show.

Cuatro músicos en el escenario: guitarrista eléctrico, vocalista con capa azul, y un baterista. Iluminación brillante y ambiente animado.
Los cuatro integrantes de Tan Biónica compartieron sus canciones hasta que la intensidad de la lluvia impidió seguir el show.

El concierto comenzó bajo una garúa intensa y rápidamente la banda dio paso a la enérgica “Ella”, poniendo a bailar y saltar a los presentes.

“Perdida” llegó luego en el repertorio, con un tono más reflexivo. Chano saludó al público señalando que estaban muy felices de estar acá. “Gracias por este arranque tan emotivo, tan arriba”, señaló el cantante.

Sentado al piano que se elevó desde una plataforma en la pasarela, el vocalista interpretó la primera parte de la romántica “Arruinarse”, para luego seguir junto a toda la banda. Diega hizo la parte del rap en la canción.

Cantante principal con capa azul levantando la mano, rodeada de músicos concentrados y una multitud grabando el concierto.
Un gran escenario con pasarela tuvo el show de Tan Biónica en el Arena Asunción. También estaba preparada otra tarima en el sector de Campo, que ya no llegó a ser usada.

“Biutiful”, otro de los grandes éxitos de la banda, también resonó en la noche asuncena, mientras la lluvia se tornaba cada vez más copiosa. Pero el agua no aplacó el entusiasmo del público que gritó “Olé, olé, ole...Chano, Chano”.

Los cuatro integrantes de Tan Biónica salieron hasta la pasarela para ofrecer un momento más acústico con “Llevo el alma en el camino”. Tampoco dejaron pasar a la “princesita paraguaya” en la canción “La ensalada”.

La banda retornó al escenario, que estuvo recubierto de una gran pantalla LED, donde interpretaron la animada “Música”. En los rostros de los artistas ya se podía percibir la incomodidad y el frío de estar mojándose bajo la intensa lluvia.

Fue así que Chano anunció que harían una pausa para ver qué decisión tomar con respecto al show. Al rato aparecieron en las pantallas unos anuncios que señalaban que, por razones climáticas, se vieron obligados a interrumpir momentáneamente el show.

Seis personas sonrientes con ponchos en un ambiente festivo, disfrutando de un concierto al aire libre.
Miles de personas se hicieron presentes en el Arena Asunción para ver a Tan Biónica. El show fue finalizado debido a la intensa tormenta.

“Esta decisión se toma con el fin de proteger la seguridad y bienestar de todos los asistentes. Muchas gracias por su comprensión”, señalaba el mensaje.

El mensaje sobre la finalización del show de Tan Biónica

La lluvia y los relámpagos iban aumentando en intensidad, por lo que unos 10 minutos después ya salió el anuncio de la finalización del show.

Personas con impermeables de colores observan un escenario iluminado, mientras cae una intensa lluvia durante el evento al aire libre.
El concierto de Tan Biónica fue cancelado en el Arena Asunción tras el inicio de una fuerte tormenta.

A través de sus redes sociales, la productora Garzia Group compartió un comunicado señalando que “debido a las condiciones climáticas adversas, la producción del artista da por finalizado el show”.

“Esta decisión se toma con el fin de proteger la seguridad y bienestar de todos los asistentes. Muchas gracias por su comprensión”, agrega el mensaje.

Este anuncio de finalización del concierto implica que ya el show no será reprogramado y que, al haberse presentado el artista, tampoco habrá un reembolso por el importe de las entradas.

Muchos se retiraron del Arena Asunción, resignados, en medio de la copiosa lluvia, parafraseando parte del coro de “Obsesionaria en La Mayor”: “Simplemente pasa que...tengo ganas de verte”.