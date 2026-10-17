Vídeo: Nancy Luzko estrena la obra en guaraní “Puká” con cuatro grupos corales de los Estados Unidos

Jóvenes intérpretes, músicos profesionales y organizaciones artísticas se reunirán este domingo 18 en Groove Together, un evento que tendrá como escenario a la ciudad de Miami, Florida. En esta actividad, la compositora paraguaya Nancy Luzko estrenará “Puka”, una canción original escrita en guaraní.
Las agrupaciones corales Vocal Youth Miami, Amazonia, Miami Sound Space y Miamibloco son las agrupaciones que tendrán a su cargo interpretar esta obra, que fue compuesta especialmente por Luzko a partir de un pedido de los organizadores del evento.
Luzko, quien es Doctora en Artes Musicales por la Universidad de Miami, se encargó de supervisar los ensayos y llevará la identidad cultural paraguaya a un escenario multicultural, en una propuesta que combina música, comunidad y diversidad.
A través de un comunicado, la artista paraguaya celebró esta posibilidad y afirmó que “es profundamente emocionante llevar nuestra lengua guaraní a un escenario en Estados Unidos”.
“Escuchar tantas voces unidas cantando en nuestro idioma representa una manera de compartir nuestra cultura y nuestras raíces con el mundo, y es más emocionante aún el hecho de que todas las voces que la interpretarán nunca antes habían oído el guaraní”, agregó.
El evento Groove Together se llevará a cabo a las 4:00 PM en el Miami Senior High School y tendrá a Luzko como invitada especial, según destaca el afiche de la actividad