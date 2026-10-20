La guitarra de Diego Guzmán recorrerá clásicos paraguayos e internacionales

El guitarrista Diego Guzmán ofrecerá la segunda edición de “Guitarra Paraguaya” este viernes 23 de octubre, a las 20:00, en el Instituto Paraguayo-Alemán (Juan de Salazar 310). El recital incluirá obras del repertorio folclórico paraguayo, canciones de artistas internacionales y composiciones propias, en un formato de cuarteto que incorporará guitarra, piano, bajo eléctrico y batería.

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Según el comunicado del artista, la propuesta busca explorar las posibilidades sonoras de la guitarra más allá del formato solista. “El hilo conductor del concierto será la guitarra de inicio a fin, pero este año decidí incluir una batería, un bajo y un piano, como instrumentos de base, y algunos invitados especiales”, adelantó Guzmán.

El músico explicó que la intención es integrar la guitarra a una formación de cuarteto y experimentar con diferentes sonoridades, manteniendo al instrumento como eje del espectáculo.

De Sting al folclore paraguayo

El repertorio comenzará con “Fragile” y “Shape of My Heart”, del músico británico Sting, dos canciones en las que la guitarra tiene un papel destacado. También incluirá “Signe”, de Eric Clapton, tema que Guzmán eligió por su tratamiento rítmico.

La propuesta sumará composiciones propias, entre ellas “Plaza de diciembre” y “Luz del sol”, con letras que evocan recuerdos, nostalgias y experiencias personales.

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Hacia el cierre, el recital se centrará en clásicos de la música paraguaya, con arreglos para guitarra de obras como “Cascada”, de Digno García; “Pájaro choguy”, de Guillermo Breer, y “Paraguaya linda”, de Cardozo Ocampo y Pierpauli, entre otras.

Guzmán estará acompañado por Esteban Godoy, en piano; Luis Tellechea, en bajo eléctrico; Mike Salomón, en batería; y Giulia Guzmán y Martina Branda, en coros.

Formación y trayectoria

Guzmán comenzó a estudiar guitarra a los siete años, influenciado por su padre, César Guzmán. Posteriormente, se formó en el Conservatorio Giuseppe Nicolini de Piacenza, Italia, y participó en clases magistrales con guitarristas como Oscar Ghiglia, Marcin Dylla, Nuccio D’Angelo, Massimo Leonardi y Arturo Tallini, de Italia, y Pablo Márquez, de Argentina.

Su trayectoria incluye reconocimientos en concursos de guitarra clásica en Paraguay e Italia. Además de su actividad como concertista, Guzmán se desempeña como docente de guitarra. Cuenta con el material discográfico “La belleza de la vida”, que reúne arreglos de música paraguaya para guitarra solista.

Las entradas anticipadas cuestan G. 40.000 y en puerta tendrán un precio de G. 50.000. Las reservas se realizan al teléfono 0983 873-318.