Camilo en Paraguay: la ternura de hablar del amor, el miedo y la muerte

Hay algo en Camilo que cuesta explicar sin caer en palabras que parecen demasiado sencillas para describirlo. Una especie de magia que no depende únicamente de sus canciones pegadizas, de su energía escénica o de esa sonrisa que parece acompañarlo incluso cuando canta sobre asuntos dolorosos. Es algo que ocurre entre él y quienes lo escuchan: una disposición colectiva a celebrar, a emocionarse, a abrazarse y a encontrar motivos para seguir creyendo en la belleza de las cosas.

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Su concierto podría parecer, a primera vista, una extensa celebración del amor romántico y de la felicidad familiar. Sin embargo, quedarse solamente con esa impresión sería pasar por alto buena parte de lo que sucede durante las más de veinte canciones de su repertorio. Detrás de los bailes, las bromas y las imágenes luminosas, Camilo propone una mirada sensible sobre la existencia. Habla de enamorarse, formar una familia y disfrutar el presente, pero también de perder a alguien, temerle a la muerte, enfrentarse a preguntas para las que no existen respuestas satisfactorias y aprender a convivir con las diferencias.

La clave está en que no plantea estas cuestiones desde la solemnidad. Las introduce con la naturalidad de quien cuenta una historia antes de dormir, sin subestimar a quienes escuchan. Y eso resulta interesante en un espectáculo al que también asisten niños, muchos de ellos acompañados por sus familias. Camilo no les ofrece un mundo artificialmente protegido de la tristeza, sino una manera delicada de acercarse a ella.

Una tribu dentro de un cuento

La apertura estuvo a cargo de Mavi, quien mostró una voz agradable, potente y llena de matices interesantes. Sus composiciones propias resultaron lo más atractivo de su presentación, pues esos momentos permitieron acercarse a su identidad musical y despertaron más curiosidad por conocer su repertorio. En espacios como estos, la posibilidad de presentar canciones propias es fundamental para que un artista empiece a construir su vínculo con el público desde su propio lenguaje. El sonido, sin embargo por el barullo de la gente llegando, no terminó de hacerle justicia a la propuesta y dificultó apreciar todas sus posibilidades.

Tras despedirla con aplausos, el lugar se inundó de boleros como “Nosotros”, “El reloj” y “Sortilegio”. Entre las personas que iban ocupando sus lugares también se veían algunas con pijamas, una señal de que aquello no sería una presentación convencional. La propuesta invitaba a imaginar una lectura colectiva de cuentos, un espacio en el que todos pudieran sentirse parte de una misma fantasía, sin importar la edad.

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Después llegaría el turno de Camilo y su peculiar manera de organizar el escenario. El artista apareció cantando detrás de un telón, que luego cayó para revelar una puesta poblada de telas, lámparas y tarimas a diferentes alturas, con una gran luna como parte del paisaje. Los integrantes de la banda también vestían pijamas. Él estaba descalzo.

Camilo abrió un libro y lo colocó en un retablo de títeres, antes de recibir una guitarra. Así empezó con un concierto que, más que una sucesión de canciones, otorgaría una colección de historias. La apertura musical, con “El cisne” y “El árbol”, nos introdujo en ese universo de colores y fantasía.

“Bienvenidos a una noche de cuentos para cuando sean mayores”, anunció, antes de expresar su felicidad por cantar para una tribu que ama.

La música comenzó a desplegar su costado más festivo con “Vida de rico”. En medio del baile, la canción funciona como una declaración de que la felicidad no necesariamente depende de las posesiones, sino de la posibilidad de construir algo con otra persona. Pero Camilo no tardó en conducir la conversación hacia un asunto menos “festivo”: el tiempo.

La paternidad y el vértigo de ver crecer

El artista habló de sus hijas y de cómo su nacimiento modificó su percepción del mundo. Si antes había ciertos colores y sueños, ahora existían otros nuevos, junto con una versión de sí mismo y de su matrimonio que le gustaba más. La paternidad, contó, había multiplicado las cosas hermosas de su vida, pero también sus miedos.

Su única queja de ser padre, según explicó, es que el tiempo pasa demasiado rápido. Y entonces dejó una de esas imágenes que explican por qué sus intervenciones habladas pueden resultar tan memorables como sus canciones: siente que sus hijas nacieron con alas, pero teme que sean ellas quienes le estén enseñando al tiempo a volar.

Hay una ternura evidente en esa frase, aunque también una inquietud reconocible. Ver crecer a los hijos significa acompañarlos mientras empiezan a alejarse, descubrir que el tiempo no se puede detener y aceptar que amar a alguien implica, entre tantas otras cosas, aprender a convivir con la posibilidad de perderlo. Es una contradicción de la vida familiar que el artista consigue expresar sin necesidad de convertirla en una confesión dramática.

Tras esa reflexión, el cuento continuó con “La nieve”, antes de que “El titiritero” llevara al artista a jugar con los hilos de su personaje, en una escena que reforzaba la intención teatral del espectáculo. Luego llegó “Millones”, en una secuencia que alternaba el juego y la música.

En ese mismo relato apareció el miedo al futuro, al dolor, al mundo y, de manera más concreta, a las turbulencias de los aviones. El temor a la muerte empezó a asomarse. Dijo que sus hijas ya hacen preguntas para las que él no siempre sabe qué contestar. Frente a esa incertidumbre, contó que le resulta más sencillo escribir canciones y que quisiera que ellas tardaran en comprender algunas de esas verdades difíciles.

Así Camilo no se presenta como un adulto que ha encontrado las respuestas y ahora se dispone a transmitirlas. Se muestra como alguien que sigue intentando entender la vida mientras acompaña a sus hijas en el descubrimiento de ella.

Después de esa confesión llegó “El ángel”, interpretada con unas siluetas a un costado del escenario que contribuían a la atmósfera de ese tramo del concierto.

Esta mirada también ilumina el universo de su nuevo disco, dedicado a sus hijas, y la elección de presentar las canciones dentro de un cuento. La puesta en escena y los relatos familiares se sostienen mutuamente: los hijos crecen escuchando historias, pero la llegada de los hijos también obliga a los adultos a revisar las suyas.

Los cuentos también tienen sombras

En un concierto tan lleno de colores, la oscuridad aparece de manera gradual. Hay canciones que traen consigo la sensación de una despedida, de una relación que cambia o de algo que se termina antes de que uno esté preparado. Cuando Camilo introduce estas historias, la atmósfera se transforma y la energía adquiere otra intensidad.

En “La nieve” hay espacio para escuchar las grietas que atraviesan el amor. El artista, que durante buena parte del espectáculo consigue convertir el romance en un terreno de celebración, también permite que aparezcan sus contradicciones.

En “El mismo aire”, interpretada con guitarra eléctrica hacia un costado del escenario, la nostalgia adquirió un tono especialmente sombrío. Para “La mitad”, Camilo pidió luces más románticas, prolongando esa sensación de intimidad antes de cambiar nuevamente el clima con “Foreva”. Este bolerito, cuyo título juega con las palabras forever y for Eva, tuvo incluso un momento de humor cuando el cantante bailó con un trapeador.

La puesta acompaña estos desplazamientos emocionales. Camilo se mueve por todo el escenario, se detiene con su guitarra y se apropia de los pequeños elementos escénicos para dar forma a cada relato.

“No todo te amo es amor”, dice una de las frases que quedaron resonando durante la noche. Es una observación breve, pero contundente, que rompe con la idea de que el amor romántico por sí solo alcanza para justificar cualquier vínculo. La frase también permite advertir que las canciones de Camilo, incluso dentro de una propuesta de apariencia amable, pueden abordar asuntos complejos sin reducirlos a una moraleja.

En “El ruiseñor”, el relato adquiere otro camino con el artista pintando una flor en un caballete y sacando luego de atrás una flor para entregársela a una persona del público. Es un gesto sencillo, pensado para generar cercanía y emoción, pero que también se integra a la teatralidad de la propuesta.

Después, en “El traje”, la energía continúa, aunque la introspección se mantiene. La frase “Me vi al espejo y no me dije nada” refuerza ese clima de extrañamiento ante uno mismo. Y “Manos de tijera” es uno de esos momentos en los que la interpretación y la atmósfera de la canción consiguen arrastrar al concierto hacia un clima mucho más íntimo. Camilo se sienta en un colchón para tocar las teclas y canta sobre la ausencia: “Le dije al cielo que te fuiste”, canta.

La muerte, además, deja de ser solamente una abstracción. Está presente en el miedo que el artista les cuenta a sus seguidores, en las preguntas de sus hijas y en las canciones que hablan de la ausencia.

Así Camilo muestra que no necesita que la tristeza desaparezca para que la alegría tenga sentido. Ambas conviven. Una canción puede hacernos bailar y otra, apenas unos minutos después, recordarnos que todo lo que amamos es vulnerable al paso del tiempo.

Una forma de encontrarnos

La parte afectiva del espectáculo también se construyó a través de la historia de Camilo y Evaluna. El recorrido pasó por canciones como “La medalla”, “Por primera vez”, “Luna” y “La boda”, enlazadas con recuerdos de su relación. La presencia de Evaluna aportó una intimidad particular pues sus voces se encontraron en escena y, en otro momento, se escuchó un audio de ella leyendo sus votos matrimoniales.

La narración de su historia compartida alcanzó uno de sus puntos más festivos cuando dos parejas se comprometieron durante el concierto. Camilo se dio cuenta de lo que ocurría y el momento se convirtió en parte de esa celebración colectiva, con grandes corazones que volaron por el recinto.

Camilo sabe trabajar con esa cercanía. No se limita a interpretar canciones que hablan del amor, sino que crea situaciones para que el público pueda reconocerse en ellas. Sus anécdotas, las bromas, las pequeñas escenas teatrales y sus intercambios con Evaluna forman parte de una narración que va creciendo durante la noche.

Sin embargo, lo más interesante no está solamente en la celebración del amor romántico o de la familia como núcleo de afectos. También aparece cuando el artista amplía esa mirada para hablar de las personas que conforman su tribu.

En un momento del concierto, Camilo se detuvo a celebrar la diversidad de la tribu. Habló de las diferencias de origen racial, ideologías, historias y creencias, y reconoció que existen temas cuya conversación puede resultar difícil, pero que precisamente por eso es importante abordarlos.

En un escenario masivo, ante un público que incluye a niños y adultos, decir que la diversidad merece celebrarse es también tomar posición. Es un gesto que merece atención, sobre todo porque el respeto no tendría que ser una exigencia extraordinaria ni una consigna que debamos repetir hasta el cansancio. Es un derecho humano básico y una condición necesaria para convivir.

Hay valentía en incluir ese mensaje dentro de un concierto asociado principalmente con el romance, la felicidad y la familia. No porque defender la diversidad deba ser un acto excepcional, sino porque los escenarios masivos también tienen la posibilidad de ampliar lo que una comunidad escucha, conversa y reconoce como importante.

Así transmite su convicción, construyendo desde la cercanía y la idea de que todos formamos parte de una misma tribu, aunque nuestras historias sean diferentes.

El vacío, la fe y las cosas que no se compran

En esa misma conversación, Camilo propuso otra reflexión que se apartó momentáneamente de la celebración amorosa. Habló de ese vacío que, según expresó, no se llena con el éxito, el dinero, los logros, los viajes, la comida, las amistades, la pareja o los hijos. Para él, ese espacio interior solo puede encontrar respuesta en el Creador.

La afirmación pertenece a su mirada espiritual y no necesariamente ofrece una respuesta universal a una experiencia tan compleja como la búsqueda de sentido. Pero introduce una pregunta que atraviesa buena parte de la vida contemporánea: ¿qué hacemos con aquello que permanece incompleto incluso cuando conseguimos muchas de las cosas que alguna vez deseamos?

En una cultura que suele medir el bienestar a través de la productividad, el consumo, la acumulación de logros y la exhibición de una vida exitosa, detenerse a reconocer que esos elementos no resuelven todas nuestras inquietudes puede ser un ejercicio necesario. Camilo propone su respuesta desde la fe.

Y tal vez por eso la conversación no desentona en una noche que, a simple vista, parece dedicada a celebrar el amor. Los cuentos más interesantes no son aquellos en los que todo se resuelve sin dificultades, sino los que nos ayudan a mirar de otra manera aquello que todavía no entendemos. Después de estas reflexiones llegó “La campana”, que mantuvo el hilo narrativo antes de que el concierto avanzara hacia sus últimos pasajes.

Una banda que también cuenta historias

Toda esta dimensión narrativa sería mucho menos efectiva si no estuviera sostenida por una propuesta musical a la altura. La banda que acompaña a Camilo es una de las grandes fortalezas del espectáculo. Percusiones, sintetizadores, guitarras, bajo y los demás elementos instrumentales se integran en una estructura excelente.

La versatilidad se hace evidente al pasar de los ritmos que invitan a bailar a los pasajes más íntimos, de las canciones que el público corea de principio a fin a esos momentos en los que la instrumentación adquiere un tono más oscuro. El espectáculo necesita esa amplitud porque su propuesta no se sostiene en un solo registro emocional.

Camilo, además, conoce bien la dinámica escénica. Puede transformar un momento romántico en una broma, aprovechar elementos tan cotidianos como un trapeador para construir una pequeña escena o pasar de la complicidad con el público a una interpretación que exige silencio y atención.

Esa combinación explica que la puesta no se vuelva monótona pese a la cantidad de temas. Cada cambio de tono responde a una necesidad del relato, y la banda consigue acompañar esas transiciones sin que el espectáculo pierda cohesión.

Hacia el tramo final, con “Favorito”, “Tattoo”, “Bebé”, “Una vida pasada”, “Índigo” y “Chiquita”, la celebración vuelve a ocupar el centro. “Kesi” termina de llevar la energía hacia el baile, en una sucesión en la que el público puede reconocerse en distintas etapas del repertorio y volver a cantar las canciones que ya forman parte de su propia historia.

Pero ese regreso a la fiesta no borra lo ocurrido antes. Después de las conversaciones sobre el tiempo, la muerte, la fe y la diversidad, las canciones más celebratorias adquieren otro matiz. Ya no se trata solamente de bailar porque todo está bien, sino de encontrar motivos para celebrar incluso después de haber reconocido aquello que nos duele o nos preocupa.

La alegría como una forma de resistencia

Al terminar el concierto, me quedó la misma sensación de asombro que había experimentado la primera vez que vi a Camilo en Paraguay, porque consigue algo difícil de reproducir: crear una atmósfera de alegría colectiva sin vaciarla de contenido.

Su espectáculo se sostiene en el vínculo familiar pero que no se limita a la presencia de niños entre el público. Está en la manera de construir las historias, en los recuerdos que comparte con Evaluna, en las reflexiones sobre sus hijas y en la posibilidad de abordar asuntos que atraviesan distintas edades, aunque cada generación los comprenda de una manera diferente.

Hablar de la muerte delante de un público familiar podría parecer contradictorio si pensamos que los espectáculos destinados a los niños deben ofrecerles exclusivamente diversión y evasión. Pero la experiencia muestra otra posibilidad: tratar cuestiones difíciles con cuidado, sin dramatizarlas innecesariamente y sin esconderlas bajo una capa de optimismo obligatorio.

Lo mismo ocurre con la diversidad. En una noche dedicada al amor, las canciones y la alegría, recordar que las personas somos distintas y que esa diferencia merece respeto no interrumpe la celebración. La amplía. Porque una comunidad no se construye solamente alrededor de lo que sus integrantes tienen en común, sino también alrededor de la disposición a convivir con aquello que los diferencia.

Camilo parece encontrar en los cuentos una herramienta para conectar esas experiencias. La fantasía no sirve para escapar de la realidad, sino para acercarse a ella desde otro lugar.

Así llego a la explicación de esa magia que cuesta poner en palabras. Camilo puede hacer que un estadio baile como si no existiera ninguna preocupación y, poco después, conducirlo hacia una reflexión íntima sobre el tiempo que pasa demasiado rápido. Puede celebrar el amor romántico y, al mismo tiempo, recordar que no todo lo que se dice en su nombre es necesariamente amor. Puede hablar de sus propias creencias sin dejar de reconocer que vivimos entre personas con historias, ideologías y convicciones diferentes.

La ternura, en ese contexto, deja de ser una cualidad ingenua. Se convierte en una manera de relacionarse con el mundo sin negar sus zonas difíciles. Y hay que saber celebrar, también. No como una obligación de estar felices todo el tiempo, sino como una forma de reconocer los momentos en los que la vida nos reúne, nos permite cantar una canción a coro o compartir una historia con quienes queremos.

En el SND Arena hubo pijamas, una luna, cuentos, flores, corazones gigantes y canciones para bailar. Pero también hubo preguntas sin respuesta, despedidas, temores y una invitación a respetar al otro. Todo eso formó parte de la misma noche.

Cuando el cuento terminó y la música dejó de sonar, quedó la impresión de que la alegría de Camilo no nace de imaginar que el mundo carece de sombras, sino de su capacidad de encontrar belleza incluso cuando las reconoce. En tiempos en los que tantas veces parecemos olvidar lo elemental, quizá celebrar la vida, escuchar al otro y recordar que todos merecemos respeto sea una forma de mantener viva esa magia.