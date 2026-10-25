Charly García: “60x60” llega al vinilo y a las plataformas digitales

El proyecto “60x60”, con el que Charly García celebró sus 60 años de vida en 2011, vuelve a publicarse en una edición aniversario que incluye su llegada oficial a las plataformas digitales y, por primera vez, al formato vinilo. El lanzamiento coincide con el 75 cumpleaños del músico argentino, celebrado el pasado 23 de octubre.

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Los tres espectáculos completos también están disponibles en exclusiva en Flow, donde se recuperan las presentaciones que García ofreció junto a su banda The Prostitution en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Entre octubre y noviembre de 2011, el artista realizó nueve conciertos en los que recorrió distintas etapas de su trayectoria. El proyecto se organizó en torno a tres propuestas conceptuales, con repertorios diferentes de casi veinte canciones cada uno, que reunieron clásicos de Sui Generis, Serú Girán y su carrera solista.

Tres conciertos para recorrer la obra de Charly García

El primer espectáculo, titulado “La Vanguardia es así”, reunió principalmente canciones de orientación rockera, en una propuesta que combinó la energía característica de García con arreglos que exploraron otros sonidos. Uno de los ejemplos fue “Desarma y sangra”, interpretada con un cuarteto de cuerdas.

La segunda presentación, “Detrás de las Paredes”, tomó su nombre de una frase de “Rasguña las piedras”, clásico de Sui Generis. El repertorio permitió volver sobre distintas etapas de la carrera del músico, con la participación de Nito Mestre, compañero en Sui Generis; Pedro Aznar, exintegrante de Serú Girán, y Juanse, líder de Ratones Paranoicos.

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El tercer concierto, “El Ángel Vigía”, estuvo dedicado a canciones que el propio García describió como las más profundas de la selección. Fito Páez fue uno de los invitados de esa noche.

Además de los músicos invitados, el proyecto contó con las voces en off de la actriz Graciela Borges y del conductor Juan Alberto Badía.

El nombre “60x60” también respondió a una idea del propio García. “El 1° 60 es por los sixties. El 2° por mi edad. Hay como 60 temas”, explicó al presentar el trabajo, al que definió como una ocurrencia propia.

Una edición aniversario en vinilo y CD

La reedición contempla dos formatos físicos: una caja con seis discos de vinilo de 180 gramos, distribuidos en tres álbumes dobles, y otra con tres CD. Ambas incluyen material complementario, como un libro, impresiones artísticas con fotografías inéditas, la reproducción de un dibujo original de García y otros objetos vinculados al proyecto.

Al referirse a la propuesta musical, el artista describió su sonoridad como “neoclásica, polirrítmica y minimalista”. También señaló que algunas canciones adquieren una nueva dimensión a partir de sus arreglos: “Hay canciones que no tienen tiempo, y con un ropaje nuevo se transforman en una composición de esta era”.

Su recomendación para escuchar el material fue directa: “This record should be played LOUD” (“Este disco debe escucharse a todo volumen”).