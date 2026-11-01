La música como refugio: Marco Antonio Solís y una noche para agradecer y sentir

Hay artistas cuyas canciones parecen tener una vida propia, mucho más allá de quien las interpreta. Siguen acompañando historias personales, atraviesan generaciones y encuentran nuevos significados según el momento en que vuelven a escucharse. Es eso lo que sucede con Marco Antonio Solís.

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Este sábado 31 de octubre, en el Jockey Club Paraguayo, el artista mexicano volvió a encontrarse con un público que conoce sus canciones casi como parte de su propia historia. Y lo hizo a través de un espectáculo que combinó despliegue, elegancia, romanticismo y una invitación a conectar con los sentimientos.

Hay algo del galán latino clásico en Marco Antonio Solís. Su presencia escénica tiene esa mezcla de elegancia y picardía que no necesita demasiadas explicaciones: los movimientos de pies y cadera, el sombrero, las miradas y los gestos que desatan gritos desde distintos sectores del público. Pero detrás de esa figura también hay un espectáculo de gran despliegue, con cambios de vestuario, sacos brillantes y coloridos, bailarinas enérgicas, cuerpos de baile y una gran banda que sostiene cada momento.

Las pantallas gigantes, distribuidas a lo largo del fondo del escenario y en diferentes posiciones, ampliaban la experiencia visual. La puesta tuvo bastante de parafernalia, en el mejor sentido de la palabra: un concierto pensado para grandes audiencias, con una producción que entiende que la música también puede convertirse en un acontecimiento escénico.

Pero claramente, el verdadero corazón de la noche estuvo en la manera en que miles de personas se reconocían en esas canciones.

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Una herencia musical que atraviesa generaciones

La fiesta comenzó antes de la aparición del artista mexicano. Tierra Adentro tuvo a su cargo la apertura y consiguió encender el ambiente con canciones de raíz folclórica. “El sapukái” o “Fiesta patronal” convocaron los aplausos y los bailes, mientras que su versión de “Recuerdo de Ypacaraí” aportó otro momento de conexión con el repertorio nacional. Dani Meza incluso lució una guitarra eléctrica con la bandera paraguaya, una imagen que sintetizó el espíritu de la presentación, llevar la identidad musical propia a un escenario de alcance internacional.

La agrupación dejó el terreno preparado para una noche de celebración, con un público que ya llegaba dispuesto a cantar.

Y había algo emotivo entre quienes se acercaron al Jockey Club. Se veían muchas familias y, sobre todo, esas complicidades que la música consigue construir entre generaciones: madres e hijas, quizás tías y sobrinas, amigas que comparten el gusto por un mismo artista, o también parejas. No siempre es fácil saber qué relación une a dos personas que cantan abrazadas, pero quizás tampoco sea necesario. Lo importante es lo que comparten.

Las canciones de Marco Antonio Solís, tanto de su etapa con Los Bukis como de su carrera solista, forman parte de un repertorio sentimental que ha acompañado innumerables historias. El amor, el despecho, la tristeza, la nostalgia, el enamoramiento y las despedidas son experiencias universales. Cambian los tiempos, las formas de relacionarnos y hasta la manera de escuchar música, pero esas emociones siguen encontrando caminos para expresarse.

Por eso, cuando comenzaron a sonar “No puedo olvidarla”, “Tu hombre perfecto” y “Si ya no te vuelvo a ver”, la respuesta del público tenía algo de reencuentro. No se trataba solamente de recordar canciones conocidas, sino de volver a encontrarse con aquello que alguna vez significaron. Lo mismo ocurrió con “Cuando te acuerdes de mí” o “Y ahora te vas”, dos temas que forman parte de ese archivo emocional que Los Bukis dejaron en la memoria colectiva.

En ese recorrido también aparecieron “El peor de mis fracasos”, “El perdedor” y “Antes de que te vayas”. Es que este repertorio no tiene miedo de detenerse en sentimientos que muchas veces preferimos disimular. El despecho, la vulnerabilidad, la dificultad de aceptar una separación o la persistencia de un amor que ya no está encuentran su lugar sin necesidad de ironías.

¿Por qué no cantar una canción de amor a todo pulmón o emocionarnos con una historia de desamor? La música también es un espacio para compartir lo que nos pasa, dejar atrás las penas por un momento o transformar aquello que sentimos en algo que podemos cantar junto a otras personas.

Un concierto tiene algo de rito. Durante unas horas, dejamos en suspenso las preocupaciones cotidianas y nos permitimos habitar otro espacio emocional.

El arte de encantar al público

Marco Antonio Solís no necesita limitarse a cantar para sostener la atención. Sabe encantar a la gente. Se desplaza por el escenario, baila, juega con el sombrero y despliega una gestualidad que forma parte de su identidad artística. Cada movimiento encuentra una respuesta inmediata en los gritos y aplausos de sus seguidores.

Los cambios de vestuario acompañaron ese recorrido, con sacos brillantes y coloridos que reforzaban su imagen de artista elegante, dueño de una presencia escénica que combina el romanticismo con el espectáculo. Las bailarinas aportaron energía y movimiento, mientras la banda construía una sonoridad sólida, capaz de pasar de las baladas más sensibles a los momentos de mayor ritmo.

Canciones como “El milagrito”, “Morenita” y “Viva el amor” aportaron otro registro a la noche. El repertorio no se quedó únicamente en las historias de desamor: también celebró el enamoramiento, la devoción y la posibilidad de disfrutar de estar con alguien. “Sin lado izquierdo” y “Si te pudiera mentir” ampliaron ese tránsito por distintas emociones, sin perder la conexión con un público que parecía dispuesto a acompañar cada giro musical.

En ese sentido, la presencia escénica de Solís es fundamental. No hay distancia entre el artista y el personaje que el público espera encontrar. Está el intérprete romántico, pero también el hombre que disfruta del baile, y que convierte cada canción en una oportunidad para renovar el vínculo con sus seguidores.

La gratitud como mensaje y encuentro

El nombre del espectáculo, “Gratitud Tour”, no es solamente una denominación para la gira. También funciona como una declaración de intenciones. Entre canción y canción, Marco Antonio Solís aprovecha los silencios para dirigirse al público y compartir reflexiones que se acercan a pequeños pasajes, cargados de espiritualidad y de una invitación a mirar la vida desde otro lugar.

El agradecimiento a Dios, la importancia de perdonar, la necesidad de valorar el tiempo presente y la reconexión entre las personas frente a un mundo cada vez más atravesado por la tecnología son algunos de los asuntos que aparecen en sus intervenciones. Su intención parece ser que el concierto no se limite a ofrecer entretenimiento, sino que también deje un mensaje que acompañe a quienes estuvieron allí una vez terminada la música.

La propuesta tiene algo emotivo: en medio de un espectáculo con grandes pantallas, vestuarios llamativos y una producción imponente, el artista pide detenerse en cuestiones que no necesitan esa parafernalia. La gratitud por las pequeñas cosas, el valor de un abrazo, la posibilidad de sanar a través del perdón y la importancia de compartir tiempo con quienes queremos.

Una visita inesperada y un cierre entre canciones inolvidables

Uno de los momentos sorpresivos de la noche llegó con la aparición de Marc Anthony. El artista puertorriqueño subió al escenario para darle un efusivo abrazo a su amigo Marco Antonio Solís y saludar al público paraguayo con el micrófono en mano. También posó junto a Nadia Ferreira mientras sonaba la música instrumental de fondo.

La visita generó inmediatamente expectativas entre los asistentes. Algunos comenzaron a especular con la posibilidad de un dueto y otros pidieron que ambos interpretaran una canción juntos. Sin embargo, el encuentro fue solamente un saludo entre amigos. Aunque no hubo interpretación compartida, la aparición sumó un momento inesperado a una noche que ya tenía suficientes motivos para celebrar.

El tramo final continuó con canciones de enorme arraigo popular, como “Tu cárcel”, “¿A dónde vamos a parar?” y “Si no te hubieras ido”. También hubo espacio para “Ya te olvidé”, popularizada por Rocío Dúrcal, y “La venia bendita”, antes de escuchar “Coleccionando heridas”, su colaboración con Karol G. Este último tema incorporó otra referencia generacional al repertorio, demostrando que el universo musical de Solís no permanece encerrado en una época, sino que también encuentra conexiones con artistas y públicos de otros tiempos.

Tras el cierre inicial, el encore llegó con “Navidad sin ti” y “Más que tu amigo”. Dos canciones que permitieron recorrer nuevamente distintos matices de su repertorio, entre la nostalgia y la celebración amorosa.

Tal vez por eso el repertorio de Marco Antonio Solís conserva su capacidad de convocatoria. Sus canciones no necesitan pertenecer a un tiempo específico porque hablan de experiencias que seguimos atravesando. El amor no deja de ser amor, la ausencia no pierde su peso y el deseo de volver a empezar permanece, aunque cambien las generaciones y las formas de relacionarnos.

La música, al fin y al cabo, también sirve para transmutar lo que llevamos dentro. Para convertir una pena en una canción compartida, una nostalgia en un abrazo o una historia personal en algo que, por unos minutos, sentimos que nos pertenece a todos.

En el Jockey Club hubo mucho de eso. Una noche para cantar sin reservas, dejarse llevar por los recuerdos y agradecer la posibilidad de compartirlos. Porque a veces basta una canción para volver a sentir, y no hay nada menor en eso.