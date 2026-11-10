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Música
10 de noviembre de 2026 - 17:20

Berta Rojas en los Latin Grammy 2026: horarios y dónde ver desde Paraguay

Berta Rojas sonríe en blazer negro y blusa blanca, sosteniendo un bolso rojo frente a un fondo de logos de los Latin Grammy.
Berta Rojas participa de las actividades de la Semana Latin Grammy, en Las Vegas, donde su álbum “La huella de las cuerdas” compite en tres categorías.Gentileza

La guitarrista paraguaya Berta Rojas participará este jueves 12 de noviembre de la 27ª Entrega Anual del Latin Grammy, con su álbum “La huella de las cuerdas” nominado en tres categorías. La jornada tendrá dos ceremonias: la Latin Grammy Premiere, desde las 17:00, y la gala principal, a partir de las 22:00, ambas en horario de Paraguay.

Por Mavi Martínez
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La primera transmisión será la Premiere, que podrá seguirse en vivo desde las 17:00 a través de las plataformas oficiales de la Academia Latina de la Grabación. La transmisión estará disponible en este enlace. En esta instancia se entregarán los premios de la mayoría de las categorías, incluidas aquellas en las que compite el proyecto de Berta Rojas.

Lea más: “Bajo la santarrita”: el ISBA abre un nuevo espacio para la literatura y el arte

Posteriormente, desde las 22:00, se realizará la ceremonia principal en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Esta gala será transmitida para Paraguay a través de TNT y HBO Max.

Latin Grammy Premiere y gala principal: ¿cuál es la diferencia?

Aunque forman parte de una misma premiación, la Premiere y la gala principal son dos ceremonias distintas. La primera no es simplemente una alfombra roja o una antesala del espectáculo televisado: es un acto formal de entrega de premios, con presentaciones musicales y discursos de los ganadores. Allí se anuncian los resultados de la mayoría de las categorías del Latin Grammy.

La gala principal, por su parte, es la ceremonia televisada de mayor alcance, con una selección de premiaciones y presentaciones musicales de artistas internacionales. Por eso, quienes quieran conocer los resultados de las tres nominaciones vinculadas a “La huella de las cuerdas” deberán conectarse desde las 17:00, durante la Premiere, y no esperar hasta el inicio del espectáculo de las 22:00.

Berta Rojas, con vestido negro y abrigo, sostiene un bolso fucsia mientras posa frente a un moderno edificio de cristal.
La guitarrista paraguaya Berta Rojas vuelve a los Latin Grammy con tres nominaciones por su más reciente producción discográfica.

Las tres nominaciones de “La huella de las cuerdas”

El álbum de Berta Rojas figura entre los nominados en tres categorías: Mejor Álbum Instrumental, Mejor Obra/Composición Clásica y Mejor Diseño de Empaque. Cada una reconoce una dimensión diferente de esta producción.

En Mejor Álbum Instrumental, la nominación corresponde a Berta Rojas por “La huella de las cuerdas”. Esta categoría reconoce trabajos que contienen al menos un 51% de grabaciones instrumentales. Para desarrollar el proyecto, la guitarrista recorrió aproximadamente 13.000 kilómetros, visitó diez países y compartió experiencias musicales con 17 artistas referentes de distintos instrumentos de cuerda de América Latina.

La nominación a Mejor Obra/Composición Clásica corresponde a “Tríptico Sudamericano”, composición de Elodie Bouny incluida en el álbum. La pieza fue concebida para guitarra y orquesta de cámara y establece un diálogo entre la guitarra clásica y otros instrumentos de la región, como el charango de Federico Tarazona, el cuatro venezolano de Jorge Glem y la mandolina de Pedro Franco. En esta categoría, el reconocimiento distingue a la compositora de la obra.

La tercera candidatura es a Mejor Diseño de Empaque y reconoce el trabajo de la diseñadora paraguaya Celeste Prieto, responsable del concepto visual y editorial del álbum. La propuesta tiene formato de libro-arte, incluye un disco de vinilo de 180 gramos y suma tecnología de realidad aumentada en 3D, además de fotografías, textos y materiales que permiten explorar los instrumentos protagonistas de la producción.

Berta Rojas con cabello suelto y blusa oscura, sonríe en alfombra roja con otra mujer de atuendo negro con puntos blancos.
Berta Rojas junto a Celeste Prieto, diseñadora paraguaya nominada al Latin Grammy por el diseño de empaque de “La huella de las cuerdas”.

Un recorrido musical por diez países de América Latina

“La huella de las cuerdas” nació como un proyecto para explorar la diversidad de instrumentos de cuerda del continente, muchos de ellos emparentados con la guitarra, pero con tradiciones, sonidos y características propias.

La producción reúne canciones, videos, relatos documentales, fotografías y textos musicológicos. Su realización demandó más de dos años de investigación y trabajo junto a un equipo internacional, bajo la dirección de los productores Sebastián Henriquez y Popi Spatocco, colaboradores habituales de la guitarrista.

El proyecto también propone una experiencia editorial y audiovisual que incluye un libro con realidad aumentada, mediante la cual el público puede explorar en tres dimensiones la apariencia de los instrumentos y escuchar sus sonidos.

Carátula del disco 'LA HUELLA DE LAS CUERDAS' de Berta Rojas, con fondo en tonos azules y naranjas.
Así luce el libro-arte que acompaña al vinilo de “La huella de las cuerdas”, una edición de colección que integra fotografías, textos y tecnología de realidad aumentada.

Berta Rojas en la Semana Latin Grammy

Como parte de las actividades de la Semana Latin Grammy, Berta Rojas también entregó esta semana el Premio al Educador de Música Latina al argentino Santiago Serna.

Al referirse al reconocimiento, la guitarrista destacó el papel de quienes dedican su vida a la formación musical. “Su ejemplo nos recuerda el enorme poder transformador de la música y la importancia de quienes dedican su vida a inspirar y formar nuevas generaciones. A través de la música, también aprendemos a escuchar, a encontrarnos y a resonar con el otro”, expresó.

Rojas ya cuenta con una trayectoria reconocida en estos premios. En 2022 obtuvo el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Clásica por “Legado”, producción que también fue distinguida por la composición “Anido’s Portrait”, escrita por Sergio Assad.

Desde 2023, la guitarrista paraguaya integra la Junta Directiva de la Academia Latina de la Grabación. Actualmente se desempeña como profesora asociada en Berklee College of Music, en Boston, Estados Unidos.

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