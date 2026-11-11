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Música
11 de noviembre de 2026 - 08:28

Coachella 2027: Dua Lipa, Tame Impala, SZA y Daddy Yankee lideran la próxima edición del festival

La cantante Dua Lipa será una de las figuras de Coachella 2027. La artista se presentará en el célebre festival californiano.
La cantante Dua Lipa será una de las figuras de Coachella 2027. La artista se presentará en el célebre festival californiano.091604+0000 SEBASTIEN DUPUY

LAS VEGAS. La estrella del pop Dua Lipa, Tame Impala, SZA y el reguetonero Daddy Yankee encabezarán la próxima edición de Coachella, el festival de música que se celebra anualmente en California, Estados Unidos.

Por AFP
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La gran fiesta de la música se realizará en abril de 2027 durante dos fines de semana consecutivos, del 9 al 11 y del 16 al 18 en la localidad de Indio, en la costa oeste de Estados Unidos.

Lea más: Berta Rojas en los Latin Grammy 2026: horarios y dónde ver desde Paraguay

Dua Lipa será la atracción principal del viernes los dos fines semana, que también contará con la participación de la reina del pop, Madonna, además de Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Kehlani y Leon Thomas.

Por su parte, Tame Impala, el proyecto musical del multiinstrumentista australiano Kevin Parker, encabezará la noche del sábado, y SZA hará lo propio el domingo.

El puertorriqueño Daddy Yankee, quien aterriza en Las Vegas para recibir un homenaje de la Academia Latina de la Grabación este miércoles, tendrá una participación especial en la programación de Coachella, que tradicionalmente marca la pauta de la temporada de festivales.

Daddy Yankee será hoy reconocido como Persona del Año, en el marco de los Latin Grammy. El artista también estará en Coachella.
Daddy Yankee será hoy reconocido como Persona del Año, en el marco de los Latin Grammy. El artista también estará en Coachella.

La próxima edición de la fiesta en el desierto californiano también incluirá presentaciones de Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Role Model, Kygo, The Neighbourhood y Becky G, entre otros.

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