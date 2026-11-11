Hugel, el reconocido DJ francés, desembarca con fiesta en el Puerto de Asunción

El reconocido DJ francés Hugel encabezará este jueves una fiesta en el Puerto de Asunción. El artista, considerado uno de los arquitectos del movimiento Afro Latin House, llegará a Paraguay con éxitos como “Jamaican (Bam Bam)” y “I Adore You”.

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Florent Hugel es el nombre del DJ nacido en Marsella, Francia, hace 38 años y que hoy se ha convertido en uno de los favoritos de la isla española Ibiza.

Saltó a la fama en 2018 con el éxito viral “Bella Ciao”, derivado de la popular serie española “La casa de papel”. No obstante, en el año 2025, marcó un nuevo hito en su carrera cuando su catálogo superó las mil millones de reproducciones.

Su álbum debut “Twenty One”, publicado en junio de este año, reúne 21 canciones y colaboraciones con reconocidos artistas como Snoop Dogg, David Guetta, Tokischa, entre otros.

La revista DJ Mag actualmente posiciona a Hugel en el puesto 48 del Top 100 de DJs, tras haber escalado seis lugares. La publicación también destaca que el DJ francés realizó residencias en Las Vegas e Ibiza, además de debutar en el festival Coachella.

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Hugel llegará a Asunción en el marco de una gira que incluye presentaciones en Santa Cruz, Bolivia; y los festivales Creamfields en Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina.

según detallaron

Hugel en Paraguay: horarios y entradas

El inicio del evento denominado pARTy People está programado para las 20:00. Los horarios son los siguientes:

20:00 a 22:00 Private Dept.

22:00 a 0:00 Hugel

00:00 a 02:00 Private Dept.

Las entradas están a la venta a través de Ticketea. Los sectores y precios en el Tier 1 son:

Generales: G. 300.000

Backstage: G. 700.000

También se pueden adquirir pases de estacionamiento a G. 100.000. La producción del evento está a cargo de Paru, G5Pro y Club Stellar.