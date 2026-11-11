ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
30º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Música
11 de noviembre de 2026 - 08:27

Murió Marcos Camino, histórico acordeonista y líder de Los Palmeras

Marcos Camino, acordeonista de Los Palmeras, murió a los 76 años.
Marcos Camino, acordeonista de Los Palmeras, murió a los 76 años.Clarin.com

Marcos Camino, de 76 años, fue hallado sin vida este martes en un estudio de grabación en Santa Fe, Argentina. Los Palmeras, el emblemático grupo de cumbia, confirmó el deceso mediante un comunicado oficial.

Por Carolina Sales
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El ambiente de la música popular y la cumbia argentina está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Marcos Camino (76), histórico acordeonista, director y cofundador del emblemático conjunto argentino Los Palmeras.

El cuerpo del artista fue encontrado este martes por la tarde en un inmueble ubicado sobre la calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe, lugar que funcionaba como estudio de grabación. Efectivos de la policía local acudieron tras recibir la alerta y constataron el deceso en el sitio. Las primeras diligencias e inspecciones preliminares de los peritos apuntan a una presunta autoeliminación.

El comunicado de Los Palmeras

A través de sus canales oficiales en redes sociales, la agrupación confirmó la noticia y despidió a quien fuera una de sus piezas fundamentales durante más de medio siglo:

“Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, expresó el grupo.

Lea más: Muere a los 85 años Stacy Keach, conocido por interpretar a Mike Hammer en la televisión

Asimismo, los integrantes acompañaron en el dolor a los familiares y allegados del instrumentista, al tiempo que solicitaron respeto y prudencia en el manejo de la información en este momento de duelo.

El homenaje de Conmebol y el recuerdo en Paraguay

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Luque, también se sumó a las condolencias a través de sus canales oficiales, rememorando el lazo imborrable entre el músico y el público paraguayo.

“La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Marcos Camino, acordeonista y fundador de @LosPalmeras_OK. Un referente de la cultura santafecina que fuera parte del histórico show que dio la banda en la Final de la CONMEBOL @Sudamericana 2019. Condolencias a familiares y amigos. QEPD”, publicó la entidad matriz del fútbol sudamericano en su cuenta de X (antes Twitter).

El mensaje fue acompañado por el video de la célebre actuación del grupo el 9 de noviembre de 2019 en el estadio General Pablo Rojas (“La Nueva Olla”) de Asunción, en la previa de la final única entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle. En aquella jornada, bajo una intensa lluvia, el acordeón de Camino guio la memorable interpretación de “Soy Sabalero”, un momento que se convirtió en un fenómeno viral global y en una de las postales más emblemáticas de la historia reciente de los torneos continentales.

Camino y su retiro de los escenarios

En febrero de este año, Camino había comunicado formalmente su decisión de alejarse de los escenarios tras más de cinco décadas de carrera continua. En aquel mensaje, transmitió que su paso al costado obedecía a cuestiones vinculadas a su edad y estado de salud, remarcando la disciplina y el trabajo que llevaron al grupo a trascender fronteras con clásicos como “El bombón asesino”.

Dicha determinación se dio en un contexto complejo para la banda, tras la polémica salida del histórico vocalista Rubén “Cacho” Deicas luego del cuadro de ACV que este padeció a inicios de 2025, situación que derivó en litigios laborales y desencadenó el posterior lanzamiento del cantante como solista.

Fuente: Clarin

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
04
Nacionales
Video: jóvenes marchan contra Salma Agüero y denuncian bloqueo policial
Ver más
05
Mundo
Piden postergar charla de Fernández Valdovinos en universidad de Londres por caso Ueno
Ver más

Te puede interesar