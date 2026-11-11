Murió Marcos Camino, histórico acordeonista y líder de Los Palmeras

El ambiente de la música popular y la cumbia argentina está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Marcos Camino (76), histórico acordeonista, director y cofundador del emblemático conjunto argentino Los Palmeras.

El cuerpo del artista fue encontrado este martes por la tarde en un inmueble ubicado sobre la calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe, lugar que funcionaba como estudio de grabación. Efectivos de la policía local acudieron tras recibir la alerta y constataron el deceso en el sitio. Las primeras diligencias e inspecciones preliminares de los peritos apuntan a una presunta autoeliminación.

El comunicado de Los Palmeras

A través de sus canales oficiales en redes sociales, la agrupación confirmó la noticia y despidió a quien fuera una de sus piezas fundamentales durante más de medio siglo:

“Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, expresó el grupo.

Lea más: Muere a los 85 años Stacy Keach, conocido por interpretar a Mike Hammer en la televisión

Asimismo, los integrantes acompañaron en el dolor a los familiares y allegados del instrumentista, al tiempo que solicitaron respeto y prudencia en el manejo de la información en este momento de duelo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El homenaje de Conmebol y el recuerdo en Paraguay

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Luque, también se sumó a las condolencias a través de sus canales oficiales, rememorando el lazo imborrable entre el músico y el público paraguayo.

“La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Marcos Camino, acordeonista y fundador de @LosPalmeras_OK. Un referente de la cultura santafecina que fuera parte del histórico show que dio la banda en la Final de la CONMEBOL @Sudamericana 2019. Condolencias a familiares y amigos. QEPD”, publicó la entidad matriz del fútbol sudamericano en su cuenta de X (antes Twitter).

El mensaje fue acompañado por el video de la célebre actuación del grupo el 9 de noviembre de 2019 en el estadio General Pablo Rojas (“La Nueva Olla”) de Asunción, en la previa de la final única entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle. En aquella jornada, bajo una intensa lluvia, el acordeón de Camino guio la memorable interpretación de “Soy Sabalero”, un momento que se convirtió en un fenómeno viral global y en una de las postales más emblemáticas de la historia reciente de los torneos continentales.

La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Marcos Camino, acordeonista y fundador de @LosPalmeras_OK. Un referente de la cultura santafecina que fuera parte del histórico show que dio la banda en la Final de la CONMEBOL @Sudamericana 2019. Condolencias a familiares y amigos. QEPD. pic.twitter.com/8lT8Q18yYY — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 10, 2026

Camino y su retiro de los escenarios

En febrero de este año, Camino había comunicado formalmente su decisión de alejarse de los escenarios tras más de cinco décadas de carrera continua. En aquel mensaje, transmitió que su paso al costado obedecía a cuestiones vinculadas a su edad y estado de salud, remarcando la disciplina y el trabajo que llevaron al grupo a trascender fronteras con clásicos como “El bombón asesino”.

Dicha determinación se dio en un contexto complejo para la banda, tras la polémica salida del histórico vocalista Rubén “Cacho” Deicas luego del cuadro de ACV que este padeció a inicios de 2025, situación que derivó en litigios laborales y desencadenó el posterior lanzamiento del cantante como solista.

Fuente: Clarin