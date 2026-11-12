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Música
12 de noviembre de 2026 - 09:21

Cantante de Piribebuy representa a Paraguay en un festival internacional en Colombia

Abel Dávalos competirá en tres categorías del Colombia Music Fest 2026: Artista Popular Internacional, Mejor Canción y Mejor Intérprete, llevando la música paraguaya al escenario internacional con su composición inédita “Che Rekove”.
Abel Dávalos competirá en tres categorías del Colombia Music Fest 2026: Artista Popular Internacional, Mejor Canción y Mejor Intérprete, llevando la música paraguaya al escenario internacional con su composición inédita “Che Rekove”.

Abel Dávalos competirá en el Colombia Music Fest 2026 con su canción inédita “Che Rekove”. El artista buscará dejar en alto el nombre del país en la gala final prevista para este sábado 14 de noviembre en la ciudad de Sogamoso.

Por Faustina Agüero
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El talento musical de Cordillera vuelve a proyectarse en el ámbito internacional. Esta vez, el cantante y compositor Abel Dávalos, de 29 años, oriundo de Piribebuy, representa a Paraguay en el Colombia Music Fest 2026, que se desarrolla del 10 al 14 de noviembre en Sogamoso, departamento de Boyacá, Colombia.

El artista paraguayo competirá en tres categorías: Artista Popular Internacional, Mejor Canción y Mejor Intérprete. Su participación será con “Che Rekove”, una composición inédita de su autoría que presentará durante la gala final del certamen.

En la categoría Artista Popular Internacional, cuyo reconocimiento se define mediante votaciones en las redes sociales oficiales del festival, Dávalos se encuentra entre los favoritos del público y, según el seguimiento de las votaciones, mantiene una importante ventaja.

Asimismo, buscará destacarse en Mejor Canción con su obra inédita, mientras que en Mejor Intérprete pondrá a consideración del jurado su talento vocal y desempeño artístico.

La presentación está prevista para este sábado 14 de noviembre en el Teatro Sogamoso, donde el representante paraguayo tendrá la oportunidad de mostrar su propuesta musical ante el público internacional.

Proyección del talento cordillerano

La participación de Dávalos es impulsada mediante un trabajo conjunto entre la Gobernación de Cordillera y Tercera Capital Producciones, de Piribebuy, bajo la dirección del cantante y compositor Hernán Ramírez.

Lea más: Javy’a 2025: música paraguaya que cruzó fronteras y brilló en escenarios de Colombia

Otros cordilleranos ya se han destacado en el certamen

La productora cuenta con antecedentes destacados en este certamen. En la edición 2024, Hernán Ramírez, de Piribebuy, obtuvo dos reconocimientos internacionales: Mejor Canción del Festival y Artista Popular Internacional.

Posteriormente, en 2025, la cantante Chabeli Fretes, oriunda de Eusebio Ayala, consiguió el reconocimiento a Artista más Popular, dando continuidad a la presencia de representantes cordilleranos en el escenario internacional.

La selección del representante paraguayo para la edición 2026 se realizó el pasado 29 de octubre en el Salón Auditorio de la Gobernación de Cordillera, donde siete artistas participaron con composiciones inéditas.

El jurado estuvo integrado por la cantante paraguaya Melissa Hicks, ganadora del Colombia Music Fest 2017; Hernán Ramírez, ganador de la edición 2024, y la secretaria de Educación de la Gobernación de Cordillera, Katherine Rademacher.

Con la participación de Abel Dávalos, Piribebuy vuelve a tener presencia en esta competencia internacional, en una nueva apuesta por la promoción de los artistas y la música paraguaya más allá de las fronteras.

Lea más: Una cordillerana que hace historia: Chabely Fretes gana el trofeo de Artista Popular en Colombia

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