“Las flores de Tom” cruza la guarania y la bossa nova en el IGR Asunción

“Las flores de Tom” se denomina el concierto con el que este jueves 12 de noviembre se celebrarán los 30 años del Teatro Tom Jobim del IGR Asunción (Eligio Ayala c/ Perú). Será a las 20:00, con acceso libre y gratuito.

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La propuesta reunirá en un mismo escenario “dos grandes universos de la música sudamericana: la guarania paraguaya de José Asunción Flores y la bossa nova brasileña de Tom Jobim”, según destacaron.

Detallaron además que este espectáculo propone escuchar estos dos universos desde una perspectiva contemporánea.

“El espectáculo parte de las obras originales de Flores y Jobim para luego establecer diálogos entre ellas mediante nuevos arreglos musicales”, agregaron.

En este sentido, señalaron que la guarania conversará con la bossa nova, el piano paraguayo se encontrará con la guitarra brasileña y las melodías de Flores se cruzarán con las armonías de Jobim.

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Los encargados de dar vida a este cruce en el escenario serán

Nina Castro , voz y percusión

Erika Estigarribia , voz

Tobías Ojeda , guitarra y voz

Horacio Viñales , violín y voz

Dani Pavetti , batería

José Salinas, piano y dirección musical

El Teatro Tom Jobim fue inaugurado oficialmente el 30 de agosto de 1996 y, a lo largo de estas tres décadas, ha albergado a diversas presentaciones musicales, proyecciones cinematográficas, obras teatrales y de danza.

Entre los artistas que han pasado por su escenario se encuentran Ivan Lins, Yamandú Costa, María Creuza, Os Cariocas, entre otros. La sala cuenta con capacidad para 300 espectadores.