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Música
12 de noviembre de 2026 - 01:00

“Las flores de Tom” cruza la guarania y la bossa nova en el IGR Asunción

José Asunción Flores con chaqueta de cuadros escribe, mientras Tom Jobim, de cabello oscuro, canta frente a un micrófono en un fondo oscuro.
Los universos musicales de José Asunción Flores y Tom Jobim se unirán en el concierto "Las flores de Tom".Gentileza

Las obras de Tom Jobim y José Asunción Flores se cruzarán este jueves 12 en el concierto “Las flores de Tom”, que se llevará a cabo en el Instituto Guimarães Rosa (IGR) de la Embajada de Brasil. El show será de acceso libre y gratuito.

Por ABC Color
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“Las flores de Tom” se denomina el concierto con el que este jueves 12 de noviembre se celebrarán los 30 años del Teatro Tom Jobim del IGR Asunción (Eligio Ayala c/ Perú). Será a las 20:00, con acceso libre y gratuito.

Lea más: Berta Rojas en los Latin Grammy 2026: horarios y dónde ver desde Paraguay

La propuesta reunirá en un mismo escenario “dos grandes universos de la música sudamericana: la guarania paraguaya de José Asunción Flores y la bossa nova brasileña de Tom Jobim”, según destacaron.

Detallaron además que este espectáculo propone escuchar estos dos universos desde una perspectiva contemporánea.

“El espectáculo parte de las obras originales de Flores y Jobim para luego establecer diálogos entre ellas mediante nuevos arreglos musicales”, agregaron.

En este sentido, señalaron que la guarania conversará con la bossa nova, el piano paraguayo se encontrará con la guitarra brasileña y las melodías de Flores se cruzarán con las armonías de Jobim.

Los encargados de dar vida a este cruce en el escenario serán

  • Nina Castro, voz y percusión
  • Erika Estigarribia, voz
  • Tobías Ojeda, guitarra y voz
  • Horacio Viñales, violín y voz
  • Dani Pavetti, batería
  • José Salinas, piano y dirección musical
Nina Castro canta con blazer blanco, micrófono en mano, mientras un músico la acompaña en la penumbra.
La cantante Nina Castro será parte de este concierto que cruzará la guarania y la bossa nova.

El Teatro Tom Jobim fue inaugurado oficialmente el 30 de agosto de 1996 y, a lo largo de estas tres décadas, ha albergado a diversas presentaciones musicales, proyecciones cinematográficas, obras teatrales y de danza.

Entre los artistas que han pasado por su escenario se encuentran Ivan Lins, Yamandú Costa, María Creuza, Os Cariocas, entre otros. La sala cuenta con capacidad para 300 espectadores.

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