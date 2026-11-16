El Festival Internacional de Clarinetes celebrará su undécima edición en Asunción

Asunción será sede de la undécima edición del Festival Internacional de Clarinetes del Paraguay, que se desarrollará los días 17 y 18 de noviembre en el Teatro Tom Jobim de la Embajada del Brasil y el Auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN). El encuentro reunirá a clarinetistas, estudiantes y músicos en dos jornadas de formación e intercambio artístico.
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La programación contará con la participación del maestro brasileño Jônatas Zacarias, invitado de esta edición, quien compartirá sus conocimientos y experiencias con estudiantes y profesionales del instrumento. Entre las actividades previstas figuran clases magistrales, charlas, ejercicios de técnica instrumental, ensambles, recitales y conciertos. Las clases estarán disponibles en modalidad activa u oyente.
Dos conciertos con acceso gratuito
Las presentaciones abiertas al público comenzarán este martes 17, a las 18:00, en el Teatro Tom Jobim (Eligio Ayala c/ Perú), con una muestra musical a cargo de alumnos de la Cátedra de Clarinete de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA/UNA) y otros participantes del festival.
El miércoles 18, a las 20:00, se realizará el recital de clausura en el Auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional (Ayala Velázquez 376 c/ Capitán Brizuela). La presentación reunirá al maestro Jônatas Zacarias y al clarinetista paraguayo José Cabrera, además del ensamble de clarinetes conformado durante el festival.
Todas las actividades del encuentro serán de acceso libre y gratuito.
Una iniciativa para fortalecer la formación musical
El Festival Internacional de Clarinetes del Paraguay nació por iniciativa del clarinetista José Cabrera, docente de la Universidad Nacional de Asunción e integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA).
A lo largo de sus ediciones, el encuentro busca fortalecer la formación de clarinetistas en el país y generar espacios de integración entre estudiantes y docentes de distintas ciudades. También promueve el intercambio con referentes del ámbito regional e internacional y la creación de redes de colaboración entre músicos.