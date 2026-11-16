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Música
16 de noviembre de 2026 - 14:50

El Festival Internacional de Clarinetes celebrará su undécima edición en Asunción

Grupo de jóvenes sonrientes sosteniendo clarinetes, en un salón decorado para el festival, con un hombre de mediana edad al frente.
Clarinetistas participantes de una edición anterior del Festival Internacional de Clarinetes del Paraguay, junto al maestro brasileño Jônatas Zacarias. El encuentro celebrará este año su undécima edición.Gentileza

El encuentro se realizará este martes 17 y miércoles 18 de noviembre, con clases magistrales, actividades de formación y presentaciones musicales. La programación contará con la participación del clarinetista brasileño Jônatas Zacarias y tendrá acceso libre y gratuito.

Por ABC Color
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Asunción será sede de la undécima edición del Festival Internacional de Clarinetes del Paraguay, que se desarrollará los días 17 y 18 de noviembre en el Teatro Tom Jobim de la Embajada del Brasil y el Auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN). El encuentro reunirá a clarinetistas, estudiantes y músicos en dos jornadas de formación e intercambio artístico.

Lea más: Bassunciónico, festival de contrabajistas, celebra su cuarta edición con conciertos y clases magistrales

La programación contará con la participación del maestro brasileño Jônatas Zacarias, invitado de esta edición, quien compartirá sus conocimientos y experiencias con estudiantes y profesionales del instrumento. Entre las actividades previstas figuran clases magistrales, charlas, ejercicios de técnica instrumental, ensambles, recitales y conciertos. Las clases estarán disponibles en modalidad activa u oyente.

Dos conciertos con acceso gratuito

Las presentaciones abiertas al público comenzarán este martes 17, a las 18:00, en el Teatro Tom Jobim (Eligio Ayala c/ Perú), con una muestra musical a cargo de alumnos de la Cátedra de Clarinete de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA/UNA) y otros participantes del festival.

Hombre sonriente en traje gris oscuro sostiene un clarinete, posando en un entorno neutro, iluminado y acogedor.
El clarinetista brasileño Jônatas Zacarias será el maestro invitado de la undécima edición del Festival Internacional de Clarinetes del Paraguay.

El miércoles 18, a las 20:00, se realizará el recital de clausura en el Auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional (Ayala Velázquez 376 c/ Capitán Brizuela). La presentación reunirá al maestro Jônatas Zacarias y al clarinetista paraguayo José Cabrera, además del ensamble de clarinetes conformado durante el festival.

Todas las actividades del encuentro serán de acceso libre y gratuito.

Una iniciativa para fortalecer la formación musical

El Festival Internacional de Clarinetes del Paraguay nació por iniciativa del clarinetista José Cabrera, docente de la Universidad Nacional de Asunción e integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA).

Hombre con traje azul y camisa negra sostiene un clarinete, posando en un fondo negro.
El clarinetista paraguayo José Cabrera, impulsor del Festival Internacional de Clarinetes del Paraguay, que este año celebrará su undécima edición.

A lo largo de sus ediciones, el encuentro busca fortalecer la formación de clarinetistas en el país y generar espacios de integración entre estudiantes y docentes de distintas ciudades. También promueve el intercambio con referentes del ámbito regional e internacional y la creación de redes de colaboración entre músicos.

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