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Música
16 de noviembre de 2026 - 11:39

La OSCA llega con “naturaleza y música” al ex Seminario Metropolitano para un concierto gratuito

Director de orquesta gesticula en traje negro, rodeado de músicos en un ambiente festivo al aire libre.
El maestro José Miguel Echeverría dirige a la OSCA en una de las presentaciones del ciclo de conciertos al aire libre.Gentileza

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) ofrecerá este martes el concierto “Naturaleza y música” en el ex Seminario Metropolitano. El concierto, que será de acceso libre y gratuito, contará con la participación de varios solistas y un coro.

Por ABC Color
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En el marco de su ciclo de conciertos al aire libre “Naturaleza y música”, la OSCA se presentará este martes 17 en el ex Seminario Metropolitano (Avda. Kubitschek y Azara). La presentación será en el marco de la celebración del 90° aniversario de Radio Cáritas.

Lea más: Bassunciónico, festival de contrabajistas, celebra su cuarta edición con conciertos y clases magistrales

El concierto se iniciará a las 20:00, bajo la dirección del maestro José Miguel Echeverría. Como solistas estarán Marcos Lucena (arpa), Miguel Ángel Echeverría (violín), Hugo Valenzuela (tenor) y Juan Gerardo Ayala (flauta). También estará en escena el Coro de Niños Coreanos del Paraguay, dirigidos por la soprano Sabi Lee.

El programa del concierto reunirá en la primera parte “Aves en la música del Paraguay”, una selección de obras de compositores nacionales inspiradas en distintas aves.

Entre esas obras se encuentran “Piririta”, de Alejandro Villamayor; “Chirikoé”, de Juan Carlos Moreno González y Manuel Frutos Pane; y “Guyra farra”, de Demetrio Aguilar.

En la segunda parte se presentará la selección “Naturaleza y música”. La misma estará conformada por las siguientes obras internacionales:

  • Ombra mai fu (Nunca hubo sombra), de J. F. Haendel
  • Look at the World (Mira el mundo), de John Rutter
  • Beautiful Country (Hermoso país), de Hae Tae-su y Chae Jeong-eu
  • O sole mío, de E. Di Capua

Esta propuesta de la OSCA se lleva adelante en alianza con la Asociación Guyra Paraguay, con un enfoque artístico y educativo.

Niños en camisas y pantalones o faldas blancas cantan con expresión alegre, mientras una directora en traje brillante gesticula frente a ellos.
El Coro de Niños Coreanos del Paraguay, dirigido por la soprano Tabi Lee, será parte de esta presentación.

Las interpretaciones de la OSCA estarán acompañadas por imágenes de aves de la región. También se compartirá información acerca de estas aves, sus características, las regiones en las que habitan y su estado de conservación en la actualidad.

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