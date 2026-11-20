Ed Sheeran se presentará por primera vez en Paraguay el próximo 26 de noviembre. El show será en el Jockey Club Paraguayo y, antes de aterrizar en nuestro país, el cantante y compositor le pidió algunas sugerencias al futbolista Julio Enciso.

El delantero albirrojo retornó este año al plantel del Ipswich Town F.C. de la Premier League de Inglaterra, club en el cual Sheeran es uno de sus accionistas.

“Julio ¿qué se puede hacer en Paraguay?“, le preguntó el cantante de ‘Shape of You’ al jugador hablando en español.

“Disfrutar de la ciudad y comer chipa”, respondió Enciso ante la pregunta del artista, quien también lució la camiseta albirroja.

“¿Y de música?“, consultó Sheeran. A lo que rápidamente, Enciso le respondió en inglés ”Tu música, obvio", haciendo alusión al show que el cantante dará en Asunción.

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En el vídeo se los ve distendidos y pateando algunos penales al arco, además de darse un cálido apretón de manos y un abrazo.

Una albirroja firmada por Julio Enciso y Ed Sheeran

Según anunció la productora G5Pro, este fin de semana habrá una promoción de 3x2 de entradas válida para los sectores: Campo Delantero, Campo Delantero B y Campo Trasero.

También detallaron que se sorteará una camiseta albirroja autografíada por “La Joya” y Ed Sheeran. Para participar se debe compartir el vídeo de ambos en un storie en Instagram y etiquetar a la productora.

Las entradas para el show de Ed Sheeran están a la venta en Ticketea. Los precios y sectores son: