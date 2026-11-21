Ed Sheeran se presentará por primera vez en Paraguay el próximo jueves 26 de noviembre, en el Jockey Club, como parte de su gira mundial “Loop Tour”. A pocos días de su llegada, repasamos diez canciones que marcaron distintas etapas de su trayectoria y que lo convirtieron en uno de los artistas pop más populares de su generación.

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Desde las composiciones acústicas con las que comenzó a ganar reconocimiento hasta los éxitos de alcance global que lo llevaron a los primeros puestos de las listas internacionales, el repertorio del cantante británico combina historias personales, baladas románticas y canciones de pop bailable. Esta selección reúne algunos de sus temas más representativos, sin establecer un orden de popularidad.

1. “The A Team”

“The A Team” fue uno de los primeros grandes éxitos de Ed Sheeran y marcó su irrupción en la escena musical internacional. Lanzada en 2011 e incluida en su álbum debut “+” (Plus), la canción es una balada acústica que aborda la historia de una mujer atravesada por la adicción y la vulnerabilidad social.

Su sensibilidad narrativa y el protagonismo de la guitarra acústica mostraron desde el comienzo una de las características centrales de su composición: contar historias personales a través de melodías sencillas y directas.

2. “Lego House”

También incluida en “+”, “Lego House” fue otro de los sencillos que ayudaron a consolidar su presencia en Reino Unido. La canción presenta una faceta más luminosa de su escritura y utiliza la imagen de construir con piezas de Lego como metáfora de una relación sentimental.

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El tema también tuvo repercusión por su videoclip, protagonizado por Rupert Grint, actor conocido por interpretar a Ron Weasley en la saga cinematográfica de “Harry Potter”.

3. “Sing”

Con el lanzamiento de su segundo álbum, “x” (Multiply), en 2014, Ed Sheeran amplió su sonido hacia un pop más rítmico. “Sing”, producida junto a Pharrell Williams, fue una muestra de esa evolución y se convirtió en su primer sencillo en alcanzar el número uno de la lista británica de éxitos.

La canción se diferencia de sus primeras baladas por una instrumentación más dinámica y una estructura pensada para el formato pop, anticipando otras exploraciones sonoras que aparecerían en sus siguientes trabajos.

4. “Thinking Out Loud”

“Thinking Out Loud” es una de las baladas más reconocidas de Ed Sheeran. Publicada en 2014 como parte de “x”, alcanzó una amplia repercusión internacional y se convirtió en una de las canciones románticas más asociadas a su nombre.

La composición aborda el amor y el paso del tiempo desde la perspectiva de una relación que busca mantenerse a través de los años. Su videoclip, en el que el cantante realiza una coreografía de baile junto a Brittany Cherry, también contribuyó a instalar la canción entre el público.

5. “Photograph”

Otra de las canciones fundamentales de “x” es “Photograph”. La composición gira alrededor de los recuerdos y de la posibilidad de conservar los momentos compartidos a través de fotografías, incluso cuando existe distancia entre las personas.

Con una instrumentación acústica y una interpretación vocal íntima, el tema se convirtió en uno de los sencillos más reconocidos de aquella etapa. Su permanencia en el repertorio del cantante también refleja la conexión que estableció con quienes encontraron en su letra una historia cercana.

6. “Castle on the Hill”

En 2017, Ed Sheeran presentó “Castle on the Hill” junto a “Shape of You”, como adelantos de su tercer álbum, “÷” (Divide). La canción tiene un tono nostálgico y está inspirada en sus recuerdos de infancia y adolescencia en Framlingham, localidad inglesa donde creció.

A diferencia de sus baladas románticas, aquí el cantante reconstruye paisajes, amistades y experiencias de juventud. La canción también representa una faceta más expansiva de su pop, con una instrumentación que se acerca al rock de estadio.

7. “Shape of You”

“Shape of You” fue uno de los mayores éxitos comerciales de su trayectoria. También incluida en “÷”, la canción presentó un sonido orientado al pop bailable, con influencias de ritmos tropicales y una producción distinta a la de sus primeros trabajos acústicos.

El sencillo alcanzó los primeros puestos de las listas internacionales y acumuló miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. Su popularidad amplió todavía más el alcance de Ed Sheeran y lo posicionó entre las figuras centrales del pop mundial.

8. “Perfect”

Incluida también en “÷”, “Perfect” es otra de las baladas románticas más conocidas de Ed Sheeran. La canción desarrolla una historia de amor desde una mirada íntima y fue escrita como una composición dedicada a su pareja.

El tema tuvo distintas versiones, entre ellas una colaboración con Beyoncé titulada “Perfect Duet”. Su melodía y su temática hicieron que se difundiera ampliamente en celebraciones y ceremonias románticas, convirtiéndose en una de las canciones más identificadas con el cantante.

9. “Bad Habits”

Con “Bad Habits”, lanzada en 2021 como primer sencillo de su álbum “=” (Equals), Sheeran exploró una sonoridad más cercana a la música electrónica y al dance pop. La canción se aleja del formato acústico de sus primeros éxitos y presenta una producción marcada por sintetizadores y una base rítmica constante.

El sencillo fue uno de los grandes éxitos de su etapa más reciente y mostró su capacidad para incorporar nuevas tendencias sonoras sin abandonar el formato melódico que caracteriza a buena parte de su repertorio.

10. “Shivers”

También perteneciente a “=”, “Shivers” continuó aquella exploración hacia el pop de mayor energía. La canción aborda la atracción y la intensidad de un vínculo amoroso mediante una melodía dinámica y un ritmo marcado.

Lanzada como segundo sencillo del álbum, se convirtió en otro éxito internacional y permanece dentro de las canciones reconocibles de su etapa más reciente. Además, forma parte del repertorio que el artista ha llevado a los escenarios durante su actual gira.

Una carrera construida entre la guitarra y el pop

Estas diez canciones permiten recorrer distintas etapas de Ed Sheeran: desde el reconocimiento inicial con “+”, pasando por el éxito internacional de “x” y “÷”, hasta la exploración electrónica de “=”. A lo largo de ese camino, el cantante mantuvo como uno de sus principales recursos la composición de historias cotidianas, aunque las llevó hacia producciones musicales cada vez más diversas.

Su repertorio también refleja cómo un artista que comenzó presentándose con una guitarra acústica y un sistema de grabación en vivo logró construir un catálogo de canciones que trascendió fronteras y generaciones.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Ed Sheeran en Paraguay?

Ed Sheeran se presentará por primera vez en Paraguay el jueves 26 de noviembre de 2026, en el Jockey Club del Paraguay, en Asunción. El concierto está previsto para las 20:00 y forma parte de su gira mundial “Loop Tour”.

La fecha originalmente anunciada se mantiene, aunque el espectáculo cambió de escenario y fue trasladado al Jockey Club. La presentación contará además con la participación de la cantante paraguaya Mavi como artista invitada local.

¿Dónde comprar las entradas para Ed Sheeran?

Las entradas para el concierto están disponibles a través de Ticketea, tanto en su plataforma digital como en sus puntos físicos de venta. Los precios anunciados parten desde G. 560.000.

El evento está habilitado para todo público y cada asistente, incluidos los menores de edad, debe contar con su propia entrada.