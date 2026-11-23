La cuenta regresiva para el primer concierto de Ed Sheeran en Paraguay ya tiene un nuevo capítulo: el cantante británico llegó este lunes 23 de noviembre al país, donde se prepara para su presentación del próximo jueves 26.

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Un breve video que comenzó a circular muestra al músico a su llegada al hotel, donde fue recibido en medio de la expectativa por su visita. Las imágenes registran uno de los primeros momentos de su estadía en Asunción, antes del espectáculo que ofrecerá ante el público paraguayo.

Sheeran llegará a nuestro país en el marco de su gira mundial “Loop Tour 2026”. El concierto se realizará en el Jockey Club y tendrá como invitada local a Mavi.

La presentación marcará la primera actuación del intérprete de éxitos como “Shape of You”, “Perfect” y “Thinking Out Loud” en Paraguay, luego de una extensa trayectoria internacional.