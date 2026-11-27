Ricardo Flecha estará este sábado en el Centro Cultural Casa del Trovador (Gil Vargas 707 c/ 15 de Agosto - San Antonio) con una doble propuesta, en la que combinará la música y la literatura. Será a partir de las 19:00.

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Por un lado, Flecha presentará su libro ”Coplas y jazmines, luchas y azahares", en el cual realiza un recuento de sus 46 años de trayectoria musical.

El lanzamiento estará acompañado por un anticipo del concierto “Una Flecha en el aire”, en el que también recorrerá las canciones de estas más de cuatro décadas de carrera. En esta jornada estará acompañado al piano por el maestro Óscar Fadlala.

Ricardo Flecha y un tributo a Silvio Rodríguez

Flecha también ofrecerá, este domingo 29, un concierto tributo a Silvio Rodríguez junto al grupo La Tocatta. La presentación estará enmarcada en la celebración del cumpleaños del cantautor cubano, que ese día estará cumpliendo 80 años de vida.

La actividad se llevará a cabo en la Librería Nicolás Guillén (Oliva y Juan E. O’Leary - Asunción) a las 19:00, con entrada libre y gratuita.

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Ricardo Flecha es una de las voces más destacadas de la música popular paraguaya. Fue parte de agrupaciones como Juglares y Ñamandu, antes de presentarse como solista.

Se ha presentado en diversos escenarios de Paraguay y del mundo junto a artistas como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Víctor Heredia, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Cecilia Todd, Toquinho, Chico Buarque y otros.