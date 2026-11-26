El encuentro reunirá a destacados intérpretes del instrumento y tendrá como momento central un homenaje póstumo al músico paraguayo Rigoberto Arévalo, en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la música nacional.

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La actividad contará con la participación de Juan Cancio Barreto, Panchi Duarte, Roscer Díaz, Pedro Takahashi, Daniel Ortiz (desde Argentina), Óscar Lezcano, Orlando Evert, Yiyo Alcaraz, Brian Delgado y Andrés Cartaman, entre otros invitados. También subirán al escenario más de 30 requintistas provenientes de distintos puntos del país, además del Ballet Kove.

Un referente de la música popular paraguaya

Nacido en Villarrica el 29 de enero de 1942, Rigoberto Arévalo tuvo su primer acercamiento a la música desde muy pequeño. Aprendió a tocar de manera autodidacta, observando a su hermano Edelmiro, y a los siete años ya realizaba presentaciones en su escuela. A lo largo de aproximadamente siete décadas de trayectoria, se convirtió en uno de los referentes de la interpretación del requinto en Paraguay.

En la década de 1950 integró el histórico Trío Los Bemoles, agrupación con la que recorrió escenarios nacionales e internacionales durante más de tres décadas. Su trabajo contribuyó a dar protagonismo al requinto dentro del repertorio popular paraguayo, conjugando la tradición folclórica con la influencia del bolero y la música romántica latinoamericana. Tras su salida de Los Bemoles, en 1984 formó Rigoberto Arévalo y su Trío de Siempre, proyecto con el que grabó varios discos y continuó presentándose en escenarios del país y del exterior.

Arévalo falleció el 15 de diciembre de 2025, dejando un legado vinculado a la interpretación y difusión de la música popular paraguaya.

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Además del reconocimiento artístico, el festival tendrá un propósito solidario, ya que se realizará a beneficio del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

Datos del evento

La segunda edición del Festival Nacional del Requinto será este viernes 27 de noviembre, a las 20:30, en el Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay.

Las entradas tienen un costo de G. 75.000 para el sector VIP y G. 55.000 para Generales. Están disponibles a través de Ticketea.

El evento es organizado por la Asociación Paraguaya de Requintistas.