Hay amistades que nacen en el colegio, otras en el trabajo y algunas entre amplificadores, salas de ensayo y escenarios. De esta última afinidad surge “Mala junta”, una nueva propuesta de conciertos que tendrá su primera edición este sábado 28 de noviembre en Voüdevil (Mcal. Estigarribia 1017 casi Av. Estados Unidos), con las presentaciones de Ripe Banana Skins (RBS) y Deficiente.

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El ciclo parte de la idea de reunir a grupos que no necesariamente comparten un mismo género o estilo musical, pero sí una manera de relacionarse con la música. Así, en lugar de organizar fechas exclusivamente a partir de coincidencias sonoras, “Mala junta” busca propiciar encuentros entre proyectos unidos por la amistad y las afinidades personales.

Para esta primera edición, RBS y Deficiente llevarán sus respectivas propuestas al mismo escenario, en una fecha que pone el foco tanto en sus diferencias musicales como en los vínculos que las conectan.

La iniciativa busca continuar con futuras ediciones, convocando a otras bandas a compartir escenario sin que tengan que sonar parecido para llevarse bien.

Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 50.000 y pueden reservarse al (0981) 428-638. En puerta, el precio será de G. 80.000.