Este sábado 28 de noviembre, a partir de las 9:00, se realizará el relanzamiento de la segunda edición del libro “Patrimonitos por los Caminos del Barro”, en el Bosquecito de El Cántaro, con acceso libre y gratuito. Durante la jornada se entregarán ejemplares sin costo al público.

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Impulsada por El Cántaro BioEscuela Popular, la publicación recoge historias, conocimientos y técnicas de maestros y maestras artesanas que mantienen viva la tradición del barro en la ciudad. A través de relatos, ilustraciones y actividades para colorear, propone un acercamiento a los talleres-hogares, los procesos de creación y las experiencias de quienes transforman la tierra en piezas de arte.

Entre los protagonistas del libro se encuentran Nena Páez, Ramón Rojas, Celsa Silvano, Arsacia Monges, Agustina Rejala, Rogelia Romero, Gilberto Hermosilla, Feliciano Vera, las hermanas Gladys y Teresa Vera, Juan Eva Martínez, don Rufo, Roque Maqueda, Gloria Cáceres, Américo y Héctor Sánchez, Hipólita Barrientos, ña Nita y don Beta, Juan Carlos Maqueda y Pedro Cristaldo.

La obra también rinde homenaje a cinco referentes de la alfarería aregüeña que dejaron una huella en la memoria cultural de la ciudad: Koki Pérez, Lucy Spinzi, Chini López, Paula Sánchez y Greta Stampf.

Una nueva edición para llegar a más hogares

Esta reedición busca poner nuevamente en circulación un material que acompañó a muchas infancias de Areguá. La intención es que llegue a hogares, escuelas e instituciones, acercando a niños y niñas a los saberes que forman parte de la identidad cultural de su comunidad.

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Durante el encuentro estarán presentes los artesanos y artesanas que forman parte de la publicación, quienes compartirán con el público y podrán firmar los ejemplares. Además, las instituciones educativas y organizaciones comunitarias interesadas en recibir libros durante 2027 podrán acercarse para conocer la propuesta y realizar su registro.

La primera edición de “Patrimonitos por los Caminos del Barro” fue publicada en 2020, con el apoyo del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), luego de un proceso de investigación y documentación desarrollado durante la pandemia. Esta segunda edición se concreta en el marco del proyecto Patrimonios Vivos, con el apoyo de la Fundación José De La Sobera y el IPA.

Desde El Cántaro BioEscuela Popular destacan que el material es fruto de un trabajo de investigación, creación y documentación, pero especialmente de la participación de los propios artesanos y artesanas, quienes abrieron las puertas de sus hogares y talleres para compartir sus conocimientos y experiencias.