“Belfast”: un drama histórico y familiar sin mucha fuerza

Horarios de “Belfast” en cines de Paraguay

Llenando el cupo aparentemente reservado cada año en los Óscar para películas históricas en blanco y negro – un lugar que probablemente lo merecía más La tragedia de Macbeth – llega Belfast, en la que el veterano y polifacético cineasta irlandés Kenneth Branagh hace un relato basado en su propia niñez en la capital de Irlanda del Norte durante los primeros compases de un conflicto político y religioso que iría a durar casi tres décadas.

En 1969, Buddy (Jude Hill) es el hijo menor de una familia cristiana protestante de Belfast, que vive con su madre (Caítriona Balfe) y su hermano mayor mientras su padre (Jamie Dornan) pasa la mayor parte del tiempo trabajando en Inglaterra.

Las explosiones de violencia por parte de militantes protestantes contra residentes católicos del barrio de Buddy y la escalada del conflicto en todo el país comienza a hacer mella en la familia, con el padre ansioso por sacar a su familia de Irlanda y la madre reticente a dejar su hogar de toda la vida.

El punto obvio de comparación con Belfast es Roma, la película de 2018 en la que el cineasta mexicano Alfonso Cuarón también contaba una historia basada en su niñez marcada por problemas familiares con el trasfondo de conflictos socio-políticos.

Compararlas sería injusto si el márketing de la película no invitara a esa comparación, con pósters sospechosamente similares, pero en realidad Belfast apunta a un tono un poco más ligero, quizá demasiado ligero e infantil, una perspectiva de inocencia ante una catástrofe, lo que tiene sentido pero acaba haciendo que la historia carezca de peso.

Una película corta que se siente larga

Al centrar la película desde la perspectiva de Buddy, un niño pequeño de una familia cuyos problemas en principio no son demasiado extraordinarios y cuyo entendimiento del conflicto explotando a su alrededor es muy limitado, Branagh logra momentos llamativamente surreales de una extraña cotidianidad familiar entre barricadas de alambre de púas, vehículos militares y soldados armados, similares a lo que uno podría ver si busca fotografías de la vida diaria en Belfast en la época en la que trascurre la película.

Pero al mismo tiempo tiene el efecto de dar la sensación de que simplemente no ocurre mucho en la película durante grandes tramos de su tiempo de duración. Más allá de un par de escenas de disturbios callejeros – una muy buena hacia el principio y otra hacia el final que es su opuesto polar en calidad –, el conflicto norirlandés queda relegado a constantes transmisiones en omnipresentes televisores prendidos sin que nadie los esté mirando.

Algunos momentos individuales son discretamente cautivantes: la primera escena tiene una ingeniosa transición del Belfast del presente al del pasado, ese disturbio inicial es genuinamente aterrador, las escenas que protagonizan los grandiosos Ciarán Hinds y Judi Dench como los abuelos de Buddy son un testamento del titánico talento de esos actores, y la escena final de la película es silenciosamente trágica y esperanzadora a la vez.

Pero al final a uno no le queda más que concluir que a pesar del contexto histórico que la rodeó, la infancia de Branagh simplemente no fue tan interesante, y que al escribir la película el director no quiso inventarse muchas cosas para añadirle dramatismo.

Eso resulta en una película que dura apenas 98 minutos, bastante corta en especial si se compara con otras películas que están en cines ahora mismo, pero que se siente interminable y agotadora.

Si no fuera porque No miren arriba logró una nominación, Belfast sería la candidata más débil al premio de la Academia a la mejor película de este año.

------------------------------------------------------------------------

BELFAST

Dirigida por Kenneth Branagh

Escrita por Kenneth Branagh

Producida por Kenneth Branagh, Laura Berwick, Becca Kovacik y Tamar Thomas

Edición por Úna Ní Dhonghaíle

Dirección de fotografía por Haris Zambarloukos

Banda sonora compuesta por Van Morrison

Elenco: Jude Hill, Caítriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán Hinds, Lewis McAskie, Colin Morgan, Lara McDonnell, Olive Tennant, Gerard Horan, Josie Walker